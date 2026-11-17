Ministrul Dan Neculăescu a declarat că România a primit deja, de-a lungul timpului, capabilități militare din partea unor aliați precum Statele Unite, Franța, Spania, Portugalia și Slovacia. Unele dintre acestea se află în continuare pe teritoriul țării, în timp ce altele au fost retrase și ar urma să revină.

„Având în vedere intensitatea incidentelor pe care le avem la Marea Neagră, am solicitat NATO și NATO va crește monitorizarea asupra Mării Negre și asupra regiunii noastre. Asta înseamnă indirect și o prezență sporită prin avioane specifice care au capabilități de monitorizare”, a afirmat Dan Neculăescu, marți seara, la Digi24.

Neculăescu: Marea Neagră este în centrul atenției NATO

Potrivit ministrului, secretarul general al NATO a făcut un nou apel către aliați pentru continuarea trimiterii de capabilități în România.

„Secretarul general, cu care am discutat astăzi, a fost de acord că Marea Neagră este acum extrem de importantă, este în centrul atenției NATO și că NATO va face tot ce îi stă în putință să continue atât monitorizarea, cât și concentrarea de capabilități către România tocmai pentru a răspunde cât mai bine incidentelor cu care ne confruntăm”, a adăugat Neculăescu.

Decizia privind militarii americani din România, în decembrie

Dan Neculăescu a vorbit și despre decizia Statelor Unite privind numărul militarilor americani dislocați în România. Deși inițial era așteptată la jumătatea lunii noiembrie, aceasta ar putea fi luată la începutul lunii decembrie.

Ministrul a spus că semnalele primite de la partenerul american sunt pozitive, dar că nu există încă o decizie finală.

„Sunt optimist pentru că semnalele pe care le-am primit sunt pozitive. Cu toate acestea nu avem încă o decizie finală, așadar e bine să o așteptăm”, a declarat acesta.

Neculăescu a mai afirmat că acțiunile Rusiei în regiunea Mării Negre s-au intensificat față de anul trecut și că România se așteaptă ca acestea să continue.