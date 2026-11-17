Mircea Abrudean a spus că discuțiile au vizat consolidarea poziției României în arhitectura europeană și identificarea unor soluții pentru problemele concrete ale cetățenilor români.

Oficialul român a spus că printre subiectele discutate se numără apărarea valorilor democratice și contracararea extremismului la nivel european, făcând trimitere la declarațiile liderei AfD, Alice Weidel, la adresa românilor din Germania.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, îngrijire medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”, spunea lidera de extremă dreapta, la începutul lunii noiembrie.

Un alt punct important al întâlnirii a vizat sprijinirea fermierilor români. „Am discutat despre deblocarea și protejarea exportului de ovine, un sector vital pentru agricultura și economia noastră”, notează Abrudean.

De asemenea, președintele Senatului a subliniat necesitatea unei reprezentări mai consistente a românilor în instituțiile UE.

„Am subliniat necesitatea unei prezențe mai consistente și echilibrate a românilor în structurile Parlamentului European”, a mai spus președintele Senatului.