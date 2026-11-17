„Când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă”, acuză Dominic Fritz.

Fritz a anumit demersul înființării comisiei de anchetă drept „coaliție de guvernare PSD – AUR”, acuzând formațiunile că au „găsit rapid 70 de voturi în Parlament”, pentru ca să „scormonească prin drumurile făcute de SPP weekendul trecut la Bihor”, a transmis Fritz.

„USR cere aceeași mobilizare de ani de zile pentru un control civil parlamentar real asupra serviciilor de informații. Că nu nunta fiicei lui Bolojan e problema (Casă de piatră!), ci faptul că România cheltuie peste 1,5 miliarde de euro anual pe servicii secrete, fără ca ele să dea socoteală nimănui. Câinele de pază al democrației noastre a rămas fără lanț”, acuză Dominic Fritz.

Acesta a mai acuzat că „de 13 ani, directorul SRI nu a mai venit în Parlament să răspundă la întrebări. De 5 ani, rapoartele anuale ale SRI nu au mai fost dezbătute în plen”.

„PSD tace mâlc, probabil pentru că au prea multe schelete în dulap. Iar AUR e anti-sistem cam cum o pisică de stradă e periculoasă: sâsâie și zgârie pe toată lumea, dar toarce în poala celui care îi umple castronul”, acuză liderul USR, Dominic Fritz.

Contextul tensiunilor politice

Premierul Bolojan a fost demis la începutul lunii mai, în urma moțiunii de cenzură inițiată de AUR și PSD. De atunci, România a traversat o criză politică ce a durat aproape șase luni, până la instituirea Guvernului Niculescu, format în majoritate din social-democrați și tehnocrați.

Cu toate acestea, USR s-a opus vehement cu privire la rolul PSD la guvernare, luând decizia de a nu acorda vot de încredere Guvernului Niculescu. PNL, deși a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului, a decis să intre în opoziție și să nu participe la guvernare alături de PSD.

De ce nunta fiicei fostului premier a creat controverse?

Nunta fiicei fostului premier, Ilie Bolojan, s-a desfășurat, sâmbătă, la Oradea. În jurul evenimentului s-au stârnit controverse, pe seama faptului că unii dintre invitați au fost transportați la de la aeroport cu mașini SPP.

Cu toate acestea, Ioana Dogioiu, șefa comunicării PNL și fostă purtătoare de cuvânt a Guvernului a precizat că „foștii premieri beneficiază, potrivit legii, de mașină și protecție SPP timp de doi ani de la încetarea mandatului, 24/7, indiferent unde, împreună cu cine și în ce scop se deplasează”.