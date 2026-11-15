Gândul: Ilie Bolojan, în centrul unor controverse privind folosirea mașinii SPP la nunta fiicei sale. Doi invitați ar fi fost preluați de la aeroport

Potrivit imaginilor și informațiilor publicate de Gândul, antreprenoarea Cristina Bâtlan și soțul ei, Gabriel Traian, ar fi fost preluați de la aeroport cu un Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a fostului șef al Guvernului.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor și actual antreprenor, a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea. Evenimentul a reunit mai mulți lideri politici, oameni de afaceri și persoane apropiate familiei.

Potrivit Gândul, Cristina Bâtlan și Gabriel Traian au ajuns la Oradea cu o cursă TAROM programată la ora 16:45 și au fost preluați de la aeroport cu un Volkswagen Touareg asociat echipei de protecție a lui Ilie Bolojan.

Cei doi au fost transportați la hotelul DoubleTree by Hilton, unde s-au cazat înainte de a participa la evenimentul din familia fostului premier.

Deocamdată, informațiile publicate nu precizează cine a dispus transportul și în ce condiții a fost utilizat autoturismul de către invitații la evenimentul privat.

Cum au fost transportați invitații la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

În aceeași cursă aeriană cu Cristina Bâtlan și Gabriel Traian s-a aflat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Spre deosebire de cei doi oameni de afaceri, edilul Capitalei a fost întâmpinat la aeroport de primarul municipiului Oradea, Florin Birta, care s-a ocupat personal de preluarea acestuia.

Gândul relatează că autoturismul utilizat de echipa de protecție a lui Ilie Bolojan ar fi fost folosit și pentru transportul bagajelor cuplului Bâtlan-Traian, la plecarea de la petrecerea de nuntă. Potrivit imaginilor publicate de aceeași sursă, agenții SPP ar fi ajutat la mutarea bagajelor din Volkswagenul Touareg într-un alt autoturism, în prezența fostului premier.

Mediafax a încercat să obțină un punct de vedere din partea Cristinei Bâtlan cu privire la informațiile publicate, însă antreprenoarea nu a oferit un răspuns până la momentul publicării acestui material.

Ilie Bolojan, prezent la pregătirile pentru nuntă alături de agenți SPP

Înaintea evenimentului, fostul premier a fost surprins la Palazzo Grand Hall, locația în care a fost organizată petrecerea. Potrivit imaginilor publicate anterior de Gândul, Ilie Bolojan a verificat pregătirile pentru eveniment, fiind însoțit de membri ai familiei și de agenți SPP.

Fostul șef al Executivului a participat la nuntă alături de actuala sa parteneră, Ioana Fâșie. La eveniment a fost prezentă și Floriana Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

Cine a participat la nunta fiicei fostului premier

Lucia Maria Bolojan s-a căsătorit cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor și actual antreprenor.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată de primarul Florin Birta. Ulterior, ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună din Oradea, iar petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall.

Printre invitați s-au numărat mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal, între care Emil Boc, Vasile Blaga, Dan Motreanu, Florin Birta și Ciprian Ciucu, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Ce atribuții are SPP și ce întrebări ridică transportul invitaților

Serviciul de Protecție și Pază asigură protecția demnitarilor și a altor persoane stabilite potrivit legii. În acest context, utilizarea unui autoturism asociat echipei de protecție a fostului premier pentru transportul unor invitați la un eveniment privat ridică întrebări privind natura deplasării și cadrul în care aceasta a fost organizată.

Până la publicarea informațiilor prezentate de Gândul, nu au fost precizate circumstanțele în care autoturismul a fost pus la dispoziția celor doi invitați și nici dacă transportul a făcut parte dintr-o misiune aprobată de instituție.

Rămâne de clarificat cine a solicitat și cine a aprobat această deplasare, precum și dacă utilizarea autoturismului și implicarea agenților SPP au respectat procedurile și atribuțiile legale ale serviciului.