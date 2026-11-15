Primul Congres AUR de la nivelul Capitalei. AUR își alege președinții de filială de sector

Primul Congres al AUR de la nivelul Municipiului București are loc duminică. În cadrul adunării, reprezentanții filialelor de sector ale partidului au venit la Palatul Parlamentului pentru a-și vota noii lideri.

Ceremonia a început cu intonarea imnului României. Mai apoi, fiecare candidat și-a prezentat intențiile pentru viitorul mandat, echipele pe care le propun pentru fiecare filială de sector, dar și câte un îndemn pentru membrii de partid din sectoarele care le revin.

Candidații desemnați pentru a prelua șefia fiecărei filiale AUR de sector sunt:

Mihail Dojana, candidat la funcția de președinte al filialei AUR Sector 1.

„Sectorul 1 din București împreună cu sectorul 3 sunt sectoarele cele mai pângărite, să spun așa, de această blagă politică și economică, de acest USR. Iar noi, în decursul ultimilor alegeri locale, am obținut local peste 13%.

Mai mult de atât, avem 350 de membri activi în această organizație și peste 3500 de simpatizanți înscriși legal. Cum am reușit acest lucru? Teoretic, simplu.

Dar la mijloc a fost o muncă acerbă, o muncă asiduă și mai mult de atât un exercițiu de voință și o ambiție fantastică”, a declarat Mihail Dojană, în cadrul congresului.

Andrei Ohaci, candidat la funcția de președinte al filialei AUR Sector 2.

„Organizația AUR Sector 2 este singura organizație din București care are funcția de viceprimar în cadrul administrației locale. Suntem în cadrul organizației 133 de membri cotizanți care ne susțin și se implică permanent în activitatea organizației, iar propunerea mea pentru colegi este creșterea anuală cu minimul de 30% a numărului de membri activi și participarea efectivă a cel puțin 70% dintre aceștia la o activitate pe trimestru.

Scopul nostru este câștigarea primăriei Sectorului 2”, a exclamat candidatul pentru șefia filialei Sectorului 2.

Alexandru Marco Niță, candidat la funcția de președinte al filialei AUR Sector 3.

„Avem 620 de membri cotizanți, peste 1200 de simpatizanți și 190 de organizații de bază complete. Toate acestea sunt organizate în 10 zone teritoriale.

În spatele acestor cifre, sunt oameni care au muncit și au fost alături de organizație. Și vă spun un lucru simplu. În ultimii ani, nu prea am avut timp să ne plictisim.

Am organizat întâlniri cu cetățenii, campanii de informare și evenimente pentru comunitate. Alături de colegii cosilieri, am continuat audiențele și dialogurile cu cetățenii. Am venit cu proiecte”, spune candidatul de la filiala de sector 3 a AUR.

Adrian Chiotan, candidat la funcția de președinte al filialei AUR Sector 4.

„În calitate de candidat al filialei Sectorul 4, mă aflu în fața dumneavoastră cu o convingere simplă – împreună putem aduce schimbarea reală, de care comunitatea noastră are atâta nevoie. Timp de 30 de ani, locuitorii din Sectorul 4 au fost nevoiți să suporte structuri politice care au pus interesele de grup mai presus decât cele ale celtățeanilor.

Avem datoria morală și politică de a deveni cea mai puternică și mai bună organizație din Sudul Capitolului. Pentru a reuși, noi avem nevoie de o organizare mai riguroasă”, a transmis Chiotan.

Lucian Mușat, candidat la funcția de președinte al filialei AUR Sector 5.

„Împreună o să schimbăm lucrurile atât în sectorul 5, cât și în România. Filiala sectorului 5 a desfășurat de-a lungul timpului diverse campanii pentru tineri, pensionari.

Le mulțumesc colegilor de filială pentru sacrificiile pe care le fac ca această mișcare să crească”, a declarat Lucian Mușat.

Paul Gheorghe, candidat la funcția de președinte al filialei AUR Sector 6.

„Fiecare dintre voi contează și sunt recunoscător să vă am în echipă. Am învățat un lucru. Poți avea cele mai bune idei, dar fără oameni seriosi și implicați lângă tine, nu poți construi nimic.

Lucrurile importante se fac împreună cu încredere, responsabilitate și credință în Dumnezeu. În ultima perioadă am fost alături de dumneavoastră în cartierele din sectorul 6. Am discutat cu oameni și am discutat problemele lor, mizeria, lipsa parcărilor, șantierele interminabile, traficuri sufocante și lipsa de transparență în cheltuirea banilor publici.

Pentru fiecare problemă trebuie să există o soluție, un responsabil și un termen de rezolvare”, spune candidatul pentru filiala AUR a Sectorului 6.

La Congres au participat reprezentanții filialelor AUR de sector, printre care și consilieri locali și parlamentari. La nivelul municipiului București, partidul și-a stabilit deja candidatul pentru următoarele alegeri: George Piperea. Acesta primește votul de încredere tot duminică, în cadrul adunării.