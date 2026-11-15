39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Mesajul transmis de premierul Luca Niculescu

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Guvernului României, premierul a amintit curajul manifestanților care au înfruntat autoritățile într-o perioadă în care frica și tăcerea dominau societatea românească.

„Într-o vreme în care frica și tăcerea dominau societatea românească, acești oameni au avut curajul să spună «nu». Au înfruntat represiunea și au arătat că dictatura putea fi contestată”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a amintit și de scandările „Jos Ceaușescu!” și „Deșteaptă-te, române!”, care aveau să răsune din nou doi ani mai târziu, în timpul Revoluției din decembrie 1989.

Totodată, acesta a transmis un mesaj de recunoștință față de participanții la revolta din 1987, mulți dintre ei plătind un preț greu pentru curajul de a se opune regimului comunist.

„Le datorăm nu doar recunoștință, ci și responsabilitatea de a apăra libertatea și democrația pe care astăzi le considerăm firești”, a mai transmis premierul.

Revolta de la Brașov din 15 noiembrie 1987 a reprezentat unul dintre cele mai importante momente de contestare a regimului comunist înainte de Revoluția din decembrie 1989.