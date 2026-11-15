Informații secrete. Iranienii ar putea încerca în curând să-i asasineze pe Trump și apropiații săi

Serviciile de informații israeliene avertizează că iranienii ar putea încerca să-l asasineze pe președintele american Donald Trump, anunță publicația Israel Hayom. Atacul ar putea avea loc chiar în următoarele săptămâni.

Președintele SUA nu este singurul vizat. Se pare că pe lista iranienilor se află și alți înalți oficiali SUA, din cercul de apropiați ai lui Trump.

Scenariu: atacuri cu drone asupra lui Trump

Atacul ar putea fi realizat, printre altele, cu ajutorul dronelor explozive, mai anunță sursa menționată. Directorul Mossad ar fi transmis personal informațiile despre planurile Iranului directorului CIA, John Ratcliffe.

Nu există o confirmare oficială din partea Casei Albe sau a CIA. În schimb, Teheranul neagă în totalitate acuzațiile.