Întâlnire fără precedent: Trump, Xi Jinping și Putin vor purta discuții în marja summitului APEC din China de săptămâna viitoare. Care este subiectul cheie de pe agendă

Președinții din SUA, China și Rusia – Donald Trump, Xi Jinping și, respectiv, Vladimir Putin – se vor întâlni săptămâna viitoare, în marja summitului APEC din China, pentru a discuta despre neproliferarea nucleară.

Anunțul privind întâlnirea istorică dintre cei trei lideri a fost făcut de Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, într-o conferință telefonică cu jurnaliștii vineri seara, notează NBC News.

„Președintele Trump își va încheia vizita în China cu o întâlnire trilaterală între președintele Statelor Unite, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Federației Ruse. Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armelor nucleare la nivel mondial, a căror proliferare o consideră președintele Trump extrem de periculoasă”, a spus Olivia Wales, potrivit sursei citate.

Vestea vine în contextul în care ultimul tratat privind armele nucleare din SUA și Rusia a expirat în luna februarie a acestui an, iar China și-a extins arsenalul nuclear în tot acest timp.

Potrivit CNN, nu se așteaptă un acord în privința domeniului nuclear, însă discuțiile ar constitui un punct de plecare.

„Nu ne așteptăm să ajungem la vreun fel de acord. Aș caracteriza acest moment ca fiind punctul de plecare, prima discuție, cu siguranță la nivel de lideri, între aceste țări. Așadar, acesta este începutul unei discuții care, sperăm, va fi productivă pe viitor”, a declarat un înalt oficial american pentru CNN.

Discuțiile, într-un moment complicat

Potrivit NBC News, întâlnirea istorică dintre Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin are loc într-un moment complicat al relațiilor dintre cele trei țări.