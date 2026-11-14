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Întâlnire fără precedent: Trump, Xi Jinping și Putin vor purta discuții în marja summitului APEC din China de săptămâna viitoare. Care este subiectul cheie de pe agendă

Președintele american Donald Trump se va întâlnii cu omologii săi din China și Rusia, Xi Jinping și, respectiv, Vladimir Putin, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din China, care este programat să aibă loc în perioada 18-19 noiembrie. Întâlnirea dintre șefii celor mai mari trei puteri nucleare este una fără precedent.
Întâlnire fără precedent: Trump, Xi Jinping și Putin vor purta discuții în marja summitului APEC din China de săptămâna viitoare. Care este subiectul cheie de pe agendă
De la dreapta la stânga: președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Sursă fotografii colaj: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 nov. 2026, 07:47, Știri externe
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Președinții din SUA, China și Rusia – Donald Trump, Xi Jinping și, respectiv, Vladimir Putin – se vor întâlni săptămâna viitoare, în marja summitului APEC din China, pentru a discuta despre neproliferarea nucleară.

Anunțul privind întâlnirea istorică dintre cei trei lideri a fost făcut de Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, într-o conferință telefonică cu jurnaliștii vineri seara, notează NBC News. 

„Președintele Trump își va încheia vizita în China cu o întâlnire trilaterală între președintele Statelor Unite, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Federației Ruse. Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armelor nucleare la nivel mondial, a căror proliferare o consideră președintele Trump extrem de periculoasă”, a spus Olivia Wales, potrivit sursei citate.

Vestea vine în contextul în care ultimul tratat privind armele nucleare din SUA și Rusia a expirat în luna februarie a acestui an, iar China și-a extins arsenalul nuclear în tot acest timp.

Potrivit CNN, nu se așteaptă un acord în privința domeniului nuclear, însă discuțiile ar constitui un punct de plecare.

„Nu ne așteptăm să ajungem la vreun fel de acord. Aș caracteriza acest moment ca fiind punctul de plecare, prima discuție, cu siguranță la nivel de lideri, între aceste țări. Așadar, acesta este începutul unei discuții care, sperăm, va fi productivă pe viitor”, a declarat un înalt oficial american pentru CNN.

Discuțiile, într-un moment complicat

Potrivit NBC News, întâlnirea istorică dintre Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin are loc într-un moment complicat al relațiilor dintre cele trei țări.

Trump intenționează să discute cu cei doi lideri despre războiul din Iran, dar nu și despre războiul din Ucraina, întrucât consideră că discuțiile privind războiul din Ucraina reprezintă o „direcție” separată din care China nu face parte.

Pe de altă parte, întâlnirea vine și în contextul în care Trump și Xi au ajuns la un armistițiu în războiul comercial de scurtă durată de anul trecut.

În plus, Trump a încercat să-și consolideze relația cu Putin în ciuda războiului din Ucraina și a faptului că Moscova și-a intensificat parteneriatul militar, de informații și diplomatic cu Iranul.

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