Trump îi dă sfaturi vicepreședintelui Vance: „Nu avem nevoie de un acord cu Iranul”

Donald Trump, președintele S.U.A., a declarat că ar vrea ca J. D. Vance să fie mai atent la problemele interne, în orașele în care democrații sunt la putere.

„Bugetul nostru ar putea fi rapid echilibrat prin combaterea acestei activități criminale la scară largă. Corupția este în sângele conducerii democrate! Nu avem nevoie de un acord cu Iranul. Acele vremuri au trecut de mult. Avem banii lor, sute de miliarde de dolari, și avem strâmtoarea lor!”, a transmis Trump pe rețelele de socializare.

I have asked Vice President Vance to focus his complete and total attention on the Massive Corruption and Crime taking place in Democrat run Cities and States throughout the U.S. The Blue States, such as Minnesota, California, Illinois, and many more, are all poorly run, corrupt disasters. Billions of Dollars is being stolen each and every month. Our Budget could be quickly BALANCED with the correction of this large scale criminal activity. CORRUPTION is in the Democrat Leadership’s blood! We don’t need a deal with Iran. Those days have long since passed. We’ve got their money, Hundreds of Billions of Dollars, and we’ve got their Strait! Thank you for your attention to this matter. President DJT ( TS: Nov 12 2026, 8:07 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌​‌‍​‌‍‍‌‍‌​‍‌‌​‌‍​​​‍​​‌​​‌‌​‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 12, 2026

Vicepreședintele SUA, noi priorități

J.D. Vance își asumase un rol de mediator, în încercarea de a pune capăt conflictului cu Iranul. Vicepreședintele s-a distanțat de războiul lui Trump, după înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului.

Acesta a pus sub semnul întrebării demersul președintelui SUA și a dat vina pe „războiul cu Iranul pentru pierderile republicanilor din alegerile intermediare, relatează Reuters.

De asemenea, Vance este considerat și unul dintre principalii pretendenți la vârful SUA, în alegerile prezidențiale din 2028. El a mai declarat că recomandările sale de a pune capăt războiului au fost „un sfat înțelept”.

Trump are în vizor acum orașele conduse de democrați, pe care le consideră corupte din cauza imigranților, de la preluarea celui de-al doilea mandat la Casa Albă.