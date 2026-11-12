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Trump îi dă sfaturi vicepreședintelui Vance: „Nu avem nevoie de un acord cu Iranul”

Președintele SUA a declarat joi că și-ar dori de la Vance, vicepreședintele Americii, să își concentreze „toată atenția” asupra criminalității și corupției din statele americane conduse de democrați. Trump a mai spus că acest demers ar economisi mai mulți bani decât un acord cu Iranul.
Trump îi dă sfaturi vicepreședintelui Vance: „Nu avem nevoie de un acord cu Iranul”
Sursa: Hepta
Coralia Frigea
12 nov. 2026, 16:55, Știri externe
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Donald Trump, președintele S.U.A., a declarat că ar vrea ca J. D. Vance să fie mai atent la problemele interne, în orașele în care democrații sunt la putere.

Bugetul nostru ar putea fi rapid echilibrat prin combaterea acestei activități criminale la scară largă. Corupția este în sângele conducerii democrate! Nu avem nevoie de un acord cu Iranul. Acele vremuri au trecut de mult. Avem banii lor, sute de miliarde de dolari, și avem strâmtoarea lor!”, a transmis Trump pe rețelele de socializare.

Vicepreședintele SUA, noi priorități

J.D. Vance își asumase un rol de mediator, în încercarea de a pune capăt conflictului cu Iranul. Vicepreședintele s-a distanțat de războiul lui Trump, după înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului.

Acesta a pus sub semnul întrebării demersul președintelui SUA și a dat vina pe „războiul cu Iranul pentru pierderile republicanilor din alegerile intermediare, relatează Reuters.

De asemenea, Vance este considerat și unul dintre principalii pretendenți la vârful SUA, în alegerile prezidențiale din 2028. El a mai declarat că recomandările sale de a pune capăt războiului au fost „un sfat înțelept”.

Trump are în vizor acum orașele conduse de democrați, pe care le consideră corupte din cauza imigranților, de la preluarea celui de-al doilea mandat la Casa Albă.

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