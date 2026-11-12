Emisarii lui Trump au ajuns la Moscova pentru discuții cu Putin. Ce urmează după negocierile de pace de la Abu Dhabi

Cei doi reprezentanți americani au fost întâmpinați pe aeroportul Vnukovo de Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus. Acesta i-a însoțit spre centrul Moscovei, unde este programată întâlnirea cu Putin, transmite Reuters. Discuțiile de la Kremlin sunt așteptate în prima parte a zilei. Pentru Witkoff, va fi a zecea întâlnire față în față cu liderul rus.

Donbasul – principalul obstacol în negocierile de pace

Noua vizită diplomatică are loc după încheierea, miercuri, a negocierilor trilaterale din capitala Emiratelor Arabe Unite. Delegațiile rusă și ucraineană au anunțat unele progrese, inclusiv perspectiva unui nou schimb important de prizonieri. Reprezentanții americani au recunoscut însă că persistă divergențe asupra unor chestiuni esențiale, în special controlul teritoriilor.

BREAKING: Steve Witkoff and Jared Kushner arrive in Moscow for a meeting with President Putin. https://t.co/dp4mtgWaZi — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026

Moscova insistă ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas, inclusiv la zonele pe care armata rusă nu le controlează. Kievul respinge această condiție. În lipsa unui compromis teritorial, mediatorii americani încearcă să avanseze discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și reconstrucția țării după război.

Deși Donald Trump și-a exprimat public optimismul în privința negocierilor, niciuna dintre părți nu a anunțat concesii majore. Miercuri, un diplomat rus de rang înalt a declarat că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune cu statele NATO, în cadrul unei noi arhitecturi de securitate europene. Mai mulți lideri europeni se opun însă discutării viitorului sistem de securitate al continentului înaintea unor progrese concrete în Ucraina, inclusiv încheierea unui armistițiu.