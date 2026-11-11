Kremlinul reia o condiție mai veche pentru pace: Ucraina poate intra în UE, dar nu trebuie să facă parte din nicio alianță militară

Rusia ar accepta aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, însă insistă ca aceasta să rămână în afara oricăror alianțe militare, inclusiv a celor europene, potrivit Kyiv Post.

Această directă a Rusiei ar fi fost exprimată de Vladimir Medinski, șeful delegației ruse, în timpul discuțiilor cu ușile închise de la Abu Dhabi, potrivit informațiilor apărute în presă.

Conform unor surse citate de publicația ucraineană Gordon, Medinski, consilier al Kremlinului și conducătorul delegației Rusiei, a criticat extinderea NATO spre est în a doua zi a negocierilor trilaterale la care au participat Ucraina, Rusia și SUA.

El a spus că statele occidentale și-ar fi luat angajamentul de a nu extinde NATO după prăbușirea Uniunii Sovietice, însă au permis apoi aderarea la alianță a mai multor țări din fostul bloc sovietic.

Potrivit spuselor sale, Rusia nu mai are încredere în promisiunile sau declarațiile occidentale privind neextinderea NATO.

În ceea ce privește aranjamentele de securitate ale Ucrainei, reprezentantul rus a spus că Moscova nu se opune aderării Kievului la UE, condiția fiind ca Ucraina să nu facă parte din „nicio alianță militară, nu doar NATO, ci și alianțe europene”.

Nu este pentru prima dată când Moscova încearcă să separe dorința Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană de viitoarele sale angajamente în materie de securitate.

În februarie 2025, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Ucraina are dreptul suveran de a adera la UE, precizând totuși că Rusia are o altă poziție în privința alianțelor militare.

„Situația este complet diferită când vine vorba de chestiuni de securitate și alianțe militare”, a declarat atunci Peskov.

În iunie 2025, Rusia a mers mai departe și a prezentat Ucrainei, în timpul negocierilor de la Istanbul, un memorandum prin care solicita ca țara să adopte un statut de neutralitate, dar fără să adere la o alianță militară.

Documentul prevedea și restricții privind puterea forțelor armate ucrainene, precum și tipurile și cantitățile de armament pe care Kievul ar fi putut să le dețină.

Moscova a cerut, de altfel, și retragerea trupelor ucrainene din patru regiuni ocupate parțial de Rusia, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Era, de fapt, o condiție pentru încetarea focului.

Memorandumul relua cererile Kremlinului din cadrul negocierilor eșuate de la Istanbul din 2022. Și atunci, Rusia a încercat să împiedice aderarea Ucrainei la NATO sau la orice altă alianță militară.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a reafirmat această poziție în aprilie 2025. Potrivit acestuia, Ucraina trebuie să renunțe la aspirațiile sale de aderare la NATO, acceptând un statut de neutralitate ca parte a unui eventual acord de pace.

De asemenea, Moscova a cerut recunoașterea internațională a pretențiilor sale teritoriale asupra Crimeii și a altor patru regiuni ucrainene.

Delegația americană se îndreaptă spre Moscova

Oficialii americani se vor deplasa personal la Moscova joi pentru a-i cere lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, să-și dea „acordul” pentru ca reprezentanții europeni să poată participa la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina.

Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, care a mediat discuțiile de la Abu Dhabi, a declarat reporterilor că el și trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, se vor deplasa la Moscova pentru a se întâlni cu liderul rus.

Obiectivul lor este să stabilească o dată pentru următoarea rundă de negocieri și să obțină aprobarea lui Putin pentru ca Europa să aibă un loc la masa negocierilor.