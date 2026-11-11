Prima pagină » Știri externe » POLITICO: Trimișii speciali ai SUA vor cere acordul lui Putin pentru ca Europa să se alăture negocierilor privind Ucraina

POLITICO: Trimișii speciali ai SUA vor cere acordul lui Putin pentru ca Europa să se alăture negocierilor privind Ucraina

Trimișii speciali ai administrației americane vor merge în această săptămână la Moscova ca să ceară acordul din partea lui Vladimir Putin pentru ca Europa să se alăture negocierilor privind Ucraina. „Avem nevoie ca europenii să fie prezenți la masa negocierilor”, a spus Jared Kushner.
POLITICO: Trimișii speciali ai SUA vor cere acordul lui Putin pentru ca Europa să se alăture negocierilor privind Ucraina
Diana Nunuț
11 nov. 2026, 15:24, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trimișii speciali ai administrației americane, Jared Kushner și Steve Witkoff, vor merge joi la Moscova pentru a-i cere lui Vladimir Putin acordul pentru ca reprezentanții europeni să poată participa la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina, relatează POLITICO.

Obiectivul celor doi trimiși speciali ai administrației americane este acela de a stabili o dată pentru următoarea rundă de negocieri, dar și să obțină aprobarea lui Putin pentru ca Europa să aibă un loc la masa negocierilor.

„Avem nevoie ca europenii să fie prezenți la masa negocierilor. I-am transmis direct președintelui Putin de mai multe ori, precum și echipei sale, că singura modalitate de a realiza acest lucru este să-i avem de partea noastră [pe europeni] și cred că sunt deschiși la această idee”, a spus Jared Kushner, într-o declarație pentru sursa citată.

„Sper că mâine (joi – n.r.), la Moscova, Steve și cu mine vom avea succes, iar președintele Putin își va da acordul pentru ca acest lucru să se întâmple. Cred că, dacă va fi de acord cu acest lucru, vom putea înregistra mult mai multe progrese în privința problemelor importante”, a adăugat Kushner.

Trimisul special al SUA a anunțat că în urma negocierilor de la Abu Dhabi din această săptămână, Rusia și Ucraina au convenit asupra a ceea ce se preconizează a fi „cel mai mare” schimb de prizonieri de la începutul războiului. Numărul acestora urmează să fie confirmat joi, a precizat el.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale, reluat la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil a refuzat să dea declarații. Busculadă în fața sălii de judecată. Susținătorii scandează pe trepte
Gandul
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
MApN cumpără bocanci noi și confortabili pentru militari, dar doar 2.263 de perechi vor fi livrate înainte de Parada de 1 Decembrie. Banii au ajuns doar pentru 10.063 de perechi
Libertatea
Dr. Mihail Pautov explică de ce vitamina C nu te protejează de răceală. Ce aliment din cămara bunicii a fost asociat cu reducerea inflamației
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor