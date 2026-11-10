Prima zi a negocierilor de pace de la Abu Dhabi: Discuțiile Rusia-Ucraina s-au încheiat după patru ore. Anunțul lui Zelenski

Discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, desfășurate marți în Emiratele Arabe Unite, s-au încheiat după aproximativ patru ore.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a transmis că negocierile urmează să fie reluate miercuri, relatează AFP, potrivit France24.

În același timp, secretatul de stat american Marco Rubio a calificat discuțiile de marți drept „foarte productive”, însă a subliniat că încă mai sunt multe aspecte de rezolvat.

„Considerăm că acest format trilateral ar trebui să îi includă, în cele din urmă, și pe partenerii noștri europeni la masa negocierilor, deoarece aceștia joacă un rol esențial în soluționarea pe termen lung a acestei probleme”, a declarat el în cadrul summitului G7 de la Paris, după prima zi de discuții din capitala Emiratelor Arabe Unite, scrie France24.

Zelenski anunță ce subiecte au fost abordate în prima zi de negocieri la Abu Dhabi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit ce subiecte au fost abordate în cadrul negocierilor de marți de la Abu Dhabi, prin intermediul unei postări pe platforma X.

„Am primit un raport din partea echipei noastre de negociatori. (…) Întâlnirea trilaterală a fost constructivă și destul de substanțială. Au avut timp să discute despre necesitatea și parametrii posibili ai măsurilor umanitare. Eliberarea prizonierilor este o prioritate. Au discutat în detaliu despre conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și despre bazele necesare pentru a asigura funcționarea acestor garanții pe termen lung. Sunt necesare instrumente concrete pentru a împiedica orice recidivă a războiului. S-a abordat, de asemenea, necesitatea unor măsuri de dezescaladare. (…) Principalul obiectiv este să aducem cu adevărat pacea mai aproape”, a scris Zelenski în mesajul de pe X.

Received a report from our negotiating team. Today was the first day of meetings in Abu Dhabi. First came a meeting with our European and American partners, followed by a trilateral format between our delegation and the American and Russian delegations. I am grateful to all of Ukraine’s partners for their support. The trilateral format was constructive and quite substantive. They had time to discuss the need and possible parameters for humanitarian steps. The release of prisoners is a priority. They spoke in detail about the substance of security guarantees for Ukraine and the foundations for ensuring these guarantees function over the long term. Real tools are needed to block any recurrence of the war. The need for de-escalation steps was also touched upon. I gave our team clear instructions for further dialogue – both in the trilateral format tomorrow and more broadly, over the coming days, with envoys of the U.S. President and representatives of Europe. The main thing is to truly bring peace closer. And on Ukraine’s part, there will be only productive, high-quality, and honest work. I thank the American side for organizing these negotiations and the UAE for providing a reliable platform for them. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026

SUA și Europa discută o nouă arhitectură de securitate pentru continent, în paralel cu situația Ucrainei

Pe de altă parte, Europa și SUA au convenit, în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, să analizeze o nouă arhitectură de securitate pentru Europa, care să ofere garanții Ucrainei după război, reducând riscul unor noi conflicte.

Potrivit a două declarații aproape identice, una transmisă de emisarul american Steve Witkoff și cealaltă de Consiliul European, Ucraina și partenerii săi europeni au convenit cu SUA că este „esențial” să fie abordate „preocupările de securitate postbelice” și să fie redus „riscul de conflict” în regiune.