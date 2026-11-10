Zeci de morți neraportați oficial în centrele de detenție din Grecia. Descoperirea cercetătorilor de la Oxford

Studiul, publicat marți, 10 noiembrie, evidențiază deficiențe în evidența deceselor și dificultăți majore în accesul persoanelor reținute la servicii medicale.

34 de decese nu apar în statisticile oficiale

Cercetarea acoperă perioada 2000 – 2026 și documentează 112 decese ale cetățenilor străini aflați în custodia autorităților elene, relatează Reuters.

Dintre acestea, 44 au fost înregistrate drept sinucideri. Alte date arată că 84 de persoane au murit în secții de poliție care nu dispuneau de personal medical, iar 27 de decese au fost raportate în centre de detenție pentru migranți.

Autorii studiului au identificat 34 de cazuri documentate de jurnaliști, organizații neguvernamentale și organisme de monitorizare, care nu se regăsesc în evidențele statistice ale poliției.

Baza de date a fost realizată prin analizarea informațiilor obținute de la autorități în baza legislației privind accesul la informații publice, a rapoartelor internaționale, materialelor de presă și mărturiilor.

Rezultatele au fost publicate pe platforma de cercetare Detention Landscapes, în cadrul unui proiect dedicat monitorizării deceselor cetățenilor străini aflați în detenție, inclusiv a celor reținuți pentru infracțiuni.

Lipsa asistenței medicale, una dintre problemele semnalate

Cercetătorii atrag atenția asupra accesului insuficient la servicii medicale în spațiile de detenție, inclusiv în unele unități care beneficiază de finanțare europeană.

Concluziile studiului sunt în concordanță cu observațiile formulate anterior de organizațiile pentru drepturile omului și de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT), organism al Consiliului Europei.

Într-un raport publicat în 2026, CPT a semnalat creșterea numărului de decese în custodia poliției din Grecia și a apreciat că unele dintre acestea ar fi putut fi prevenite prin supraveghere adecvată, asistență psihiatrică și îngrijiri medicale corespunzătoare.

Printre cazurile examinate s-a numărat cel al unui migrant pakistanez în vârstă de 37 de ani, care a murit în timp ce era reținut într-o secție de poliție din Atena.

Cinci persoane în celule concepute pentru una singură

Raportul CPT a evidențiat și condițiile precare din unele spații de detenție.

Inspectorii au identificat situații în care cinci persoane erau ținute în celule proiectate pentru un singur deținut.

Au fost semnalate, de asemenea, cazuri în care persoanele reținute dormeau direct pe beton sau pe saltele infestate cu ploșnițe.

Supraaglomerarea și lipsa accesului la servicii medicale reprezintă probleme persistente în sistemele de detenție, iar organizațiile internaționale avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea și siguranța persoanelor aflate în custodia autorităților.

Grecia anunță măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție

Guvernul grec și ministerul responsabil de poliție nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta concluziile cercetării.

Autoritățile de la Atena au transmis anterior Comitetului European pentru Prevenirea Torturii că implementează un plan de acțiune pentru perioada 2025 – 2030.

Programul urmărește îmbunătățirea condițiilor de detenție, protejarea drepturilor persoanelor private de libertate, suplimentarea personalului și reducerea supraaglomerării.

Grecia reprezintă una dintre principalele porți de intrare în Uniunea Europeană pentru migranții proveniți din Africa, Asia și Orientul Mijlociu.

Potrivit unui raport ONU din 2024, supraaglomerarea penitenciarelor reprezintă o problemă întâlnită în peste 60% dintre țările lumii.