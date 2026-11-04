Atac violent într-un campus universitar din Grecia: trei persoane au ajuns la spital

Potrivit serviciului grec de urgență medicală, persoanele rănite nu se află în stare critică. Autoritățile nu au oferit alte detalii despre natura leziunilor.

Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea celor implicați și stabilirea motivelor atacului. Deocamdată, nu au fost raportate arestări. Potrivit informațiilor preliminare, unii dintre agresori ar fi purtat căști de protecție în timpul incidentului, scrie The Independent.

Ministerul Educației din Grecia a condamnat ferm agresiunea, precizând că aceasta „a insultat comunitatea academică și a subminat libertatea de exprimare”.

Tensiuni în mediul universitar, pe fondul protestelor studențești

Atacul are loc într-un context marcat de nemulțumiri în rândul studenților și cadrelor didactice din Grecia. Pe 21 octombrie, mii de studenți și profesori au participat la manifestații în capitala Atena, solicitând locuințe studențești accesibile și investiții publice mai mari în educație.

Proteste similare au fost organizate și în alte orașe grecești, printre care Salonic și Patras, dar și în alte țări europene, precum Italia și Franța.

Participanții au afișat pancarte prin care au atras atenția asupra problemelor din sistemul de învățământ. Unul dintre mesajele afișate în timpul manifestațiilor a fost: „Din Grecia până în Franța, dați bani pentru educație”.

Studenții au criticat măsurile guvernamentale privind sprijinul financiar pentru chirii, considerând că acestea sunt insuficiente în raport cu costurile ridicate ale vieții.

Panagiotis Moschonas, un student la Inginerie în vârstă de 20 de ani, a criticat guvernul conservator pentru lipsa unor măsuri eficiente de sprijin. Acesta a menționat că subvenția pentru chirie, în valoare de 120 de euro pe lună, nu acoperă nici măcar jumătate din costul unei chirii și este acordată abia la sfârșitul anului.

Profesorii reclamă deteriorarea condițiilor din școli

Nemulțumirile au fost exprimate și de cadrele didactice, care au organizat o grevă pe 21 octombrie, deși unele școli au rămas deschise.

Profesorul Ioannis Rompas a explicat că protestul a fost determinat de creșterea cheltuielilor pentru familii și de deteriorarea continuă a condițiilor din sistemul de învățământ.

„Facem grevă pentru că această situație nu mai poate continua pentru familiile noastre, cu costurile ridicate, cu dificultățile de a ajunge de la o lună la alta și cu situația din școli, care se deteriorează exponențial de la an la an”, a declarat acesta.

Proteste sub supravegherea poliției

Manifestațiile din Grecia au fost marcate și în trecut de episoade violente. În timpul protestelor de luna trecută, magazinele și cafenelele de pe traseul marșului și-au coborât obloanele metalice pentru a preveni spargerea geamurilor.

Forțele de ordine au supravegheat îndeaproape manifestațiile, iar polițiștii au efectuat controale și verificări ale bagajelor persoanelor care se îndreptau spre protest.

Grupurile studențești au anunțat noi manifestații pentru această lună. Deocamdată, nu este clar dacă atacul asupra adunării studențești are vreo legătură cu protestele.

Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, unde s-a produs incidentul, este cea mai veche instituție publică de învățământ superior din Grecia modernă, fiind fondată la 3 mai 1837.