Protestele se extind în Europa. O țară din apropierea României, paralizată de manifestații din cauza scumpirilor și a salariilor mici

Manifestațiile au avut loc în mai multe orașe ale țării, pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții și de deteriorarea condițiilor din sistemul de învățământ, relatează Reuters.

Aproximativ 10.000 de persoane, inclusiv elevi și studenți, au participat la un marș pașnic în centrul Atenei și în suburbiile capitalei, potrivit poliției. Alte manifestații au fost organizate în orașe din întreaga țară, participanții exprimându-și solidaritatea cu protestatarii din Franța și din alte state europene.

În fața Parlamentului din Atena, manifestanții au scandat „Din Grecia până în Franța, vrem educație publică și gratuită”. Studenții instalaseră corturi în Piața Syntagma și organizaseră un protest pe timpul nopții, înaintea marșului de miercuri.

Protestele din Grecia, pe fondul creșterii costului vieții

Manifestațiile pun presiune asupra guvernului de centru-dreapta condus de premierul Kyriakos Mitsotakis, care se pregătește pentru alegerile programate în 2027. Nemulțumirile populației sunt alimentate de stagnarea salariilor, chiriile ridicate și creșterea costurilor cu energia.

Grecia a depășit criza datoriilor suverane din perioada 2009-2018, în timpul căreia salariile și cheltuielile pentru educație au fost reduse în cadrul măsurilor de austeritate adoptate în schimbul a trei programe internaționale de asistență financiară, în valoare totală de aproximativ 290 de miliarde de euro.

Deși salariile au crescut ulterior, puterea de cumpărare a multor greci rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Inflația și scumpirea carburanților, pe fondul războiului din Iran, au accentuat presiunile asupra bugetelor gospodăriilor.

Salariul mediu lunar este de aproximativ 1.500 de euro, nivel similar celui din 2009, potrivit informațiilor citate de Reuters. În același timp, chiriile ridicate au făcut ca locuințele din marile orașe să devină tot mai greu accesibile pentru tineri și studenți.

„Supraviețuirea aici este foarte dificilă, chiria este foarte mare, iar locuințele sunt foarte mici. Părinții noștri nu își permit să acopere chiria, electricitatea și cheltuielile noastre de zi cu zi”, a declarat Georgia Foukidou, o studentă în vârstă de 21 de ani, care a participat la protestul din Atena.

Protestele din Grecia au perturbat activitatea școlilor și spitalelor

Manifestațiile au afectat și funcționarea unor instituții publice. O parte dintre profesorii din învățământul primar și dintre medici au întrerupt activitatea, reclamând salariile insuficiente și lipsa personalului.

Înaintea protestelor, ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a declarat că ia în considerare solicitările studenților. Oficialul a recunoscut că prețurile locuințelor pun presiune asupra familiilor și a anunțat că sunt în desfășurare proiecte în valoare de peste 733 de milioane de euro pentru construirea unor cămine studențești și modernizarea infrastructurii educaționale.

Guvernul elen a anunțat, de asemenea, că subvențiile și celelalte forme de sprijin destinate gospodăriilor și companiilor pentru compensarea creșterii costurilor energiei ar urma să ajungă la aproximativ un miliard de euro.

Grecia, în contextul unui val de proteste din Europa

Manifestațiile din Grecia au loc după mai multe zile de proteste în Franța și Albania, unde nemulțumirile legate de scumpiri și de corupția percepută au provocat tensiuni și pagube materiale importante.

În ultimele luni, protestele din Grecia s-au desfășurat în mare parte pașnic. Totuși, presiunea asupra autorităților rămâne ridicată, în condițiile în care tinerii reclamă dificultățile financiare și problemele din sistemul de educație.

Solicitările protestatarilor vizează creșterea finanțării publice, îmbunătățirea condițiilor din școli și universități și măsuri care să facă educația și traiul în marile orașe mai accesibile.