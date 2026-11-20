„Suntem cu mult peste un milion în cele peste o sută de piețe. Nu ne vom opri, pentru că suntem majoritatea în această țară”, a spus Maurizio Landini, liderul CGIL, la finalul marșului de la Roma, potrivit ANSA.

El a cerut politicienilor să asculte: „Oamenii vor să fie ascultați, cer să participe, cer răspunsuri la nevoile lor”.

Landini a anunțat că mobilizările vor continua și în zilele următoare.

Ce cer protestatarii

Greva de 24 de ore cuprinde toate sectoarele, publice și private: școli, spitale, transport local, porturi și taxiuri. Protestatarii sunt nemulțumiți de bugetul guvernului condus de Giorgia Meloni. Cer salarii mai mari, mai puține contracte temporare, bani pentru sănătate, școli și locuințe și mai puțini bani pentru înarmare. Pe pancarte au scris „Case, nu arme” și „Mai puțină înarmare, mai multă sănătate”.

„Până acum câțiva ani nu ajungeai la sfârșitul lunii. Acum nu ajungi nici la jumătatea ei, e imposibil să trăiești din muncă”, spun protestatarii de la Perugia.

Liderii opoziției, în marș

La Roma, liderii opoziției de stânga au venit la protest. Elly Schlein, Nicola Fratoianni și Angelo Bonelli au mers în fruntea mulțimii, iar Giuseppe Conte a venit separat, în piața de unde a pornit coloana.

La Bari, primarul Vito Leccese a mers alături de protestatari și a criticat bugetul.

Mii de oameni în fiecare oraș

La Bari au ieșit între 6.000 și 8.000 de oameni, potrivit organizatorilor, iar la Genova în jur de 7.000. La Bologna, în fruntea coloanei se află angajații fabricii Kemet, unde sunt în pericol 223 de locuri de muncă. Mii de oameni mărșăluiesc și la Milano, Torino și Florența. Studenții au organizat marșuri separate, împotriva războiului și a scumpirilor.

Autobuzele, tramvaiele și metroul au circulat doar în intervalele garantate stabilite în fiecare oraș. Unele companii au rămas în afara grevei: Atm din Milano, Atvo din Veneția, Anm din Napoli și Amtab din Bari.

Trenurile nu au fost incluse în greva generală, dar sunt afectate de o altă grevă, de vineri de la ora 21:00 până sâmbătă la ora 20:00.

Sâmbătă și duminică sunt anunțate și greve în transportul aerian.