Rusia a lansat 400 de drone și 110 rachete asupra Ucrainei, inclusiv 27 de rachete balistice, a declarat Zelenski, potrivit Sky News.

„Rușii au răspândit acest atac în multe orașe și regiuni ale Ucrainei. Absolut toate țintele au fost infrastructură civilă obișnuită – lucruri care susțin literalmente viața oamenilor”, a adăugat liderul ucrainean.

El a reiterat că cel puțin opt persoane au fost ucise în întreaga țară, șase dintre ele la Kiev. Numărul persoanelor rănite este acum estimat la 30, față de 15 anterior.

Potrivit lui Zelenski, atacurile au fost adesea programate cu pauze de 20 până la 30 de minute, iar serviciile vizate au intervenit asupra pagubelor inițiale, ceea ce a îngreunat lansarea operațiunilor de urgență.

Cel mai recent val de atacuri, care a avariat trei poduri din Kiev, a avut loc după ce Vladimir Putin a declarat că va exista un răspuns „dureros” la atacul Ucrainei asupra podului din Crimeea, care l-a dus la prăbușirea parțială.

Zelenski a acuzat, de asemenea, Rusia că folosește „rachete cu focoase cu fragmentație”.

Focoasele cu dispersie sunt interzise în conformitate cu dreptul internațional pentru cele peste 100 de țări care au aderat la Convenția privind munițiile cu dispersie – dar, în mod special, acestea nu includ Rusia și SUA.