Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a respins vineri ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina similare celor oferite de NATO. Potrivit acestuia, orice formă de „cvasi-aderare” a Kievului la alianța militară occidentală este complet inacceptabilă pentru Moscova, scrie Reuters.

Declarațiile lui Riabkov vin la o zi după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus, în urma unui summit desfășurat la Berlin, că problema aderării Ucrainei la NATO ar trebui redeschisă.

La același eveniment, negociatorul american pentru pace Jared Kushner a declarat că el și colegul său, Steve Witkoff, „i-au făcut pe ruși să accepte ideea că orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5”.

Articolul 5 al Tratatului NATO este clauza fundamentală a alianței privind apărarea colectivă. Aceasta prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor celorlalți membri, care sunt obligați să ajute la restabilirea securității.

„Aș dori să subliniez că însăși noțiunea unei formule de «cvasi-aderare» a Ucrainei la NATO, sau căutarea unei așa-numite «soluții creative» în acest sens, este o opțiune inacceptabilă pentru noi. Noi discutăm despre garanțiile de securitate, în primul rând, din perspectiva asigurării securității propriei noastre țări”, a declarat Riabkov, citat de agenția de presă Interfax.

Acesta a răspuns unei întrebări despre posibilitatea ca Ucraina să primească garanții similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO.

Adjunctul ministrului rus de Externe a mai spus că Ucraina trebuie în primul rând să accepte cererea Moscovei de a nu adera la alianța militară occidentală. Abia după aceea, problema garanțiilor de securitate ar putea fi discutată.

„În ceea ce privește Ucraina, să recunoască mai întâi caracterul irevocabil al cererii noastre ca acest stat să nu adere la NATO. Când se va întâmpla acest lucru, cred că problema garanțiilor de securitate ar putea fi discutată într-un fel sau altul”, a adăugat Riabkov.

Tot vineri, oficialul rus a confirmat că se lucrează la organizarea unei viitoare vizite la Moscova a unor reprezentanți din Marea Britanie, Germania și Franța.

Președintele rus Vladimir Putin a spus joi că Moscova a propus ca emisarii europeni să vină în Rusia pentru a-și prezenta poziția privind negocierile de pace pentru Ucraina. Vizita ar urma să aibă loc înainte de stabilirea formatului viitoarelor discuții.