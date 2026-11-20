Pierre Thomas a primit sentința de către Tribunalul Penal din Rennes.

Primarul francez a fost și amendat cu 5.000 de euro, obligat să plătească despăgubiri în valoare de 11.200 de euro cuplului care deține brutăria și i s-a interzis să-i contacteze timp de trei ani, potrivit presei franceze citate de The Independent.

Bărbatul în vârstă de 67 de ani ar fi criticat practicile comerciale ale celor doi brutari, inclusiv calitatea produselor lor de patiserie și modul în care acestea erau prezentate clienților.

Instanța a aflat că brutarii au rămas cu „stres traumatic”.

A demisionat din funcția de primar în martie

Thomas a demisionat din funcția de primar al orașului Saint-Ouen-des-Alleux (Ille-et-Vilaine) în martie. Acesta a ales să nu mai candideze din cauza nepopularității sale crescânde în rândul mai multor proprietari de magazine din oraș.

Dezacordurile au început la scurt timp după ce Henri Virmouneix și Lorenn Piekowsky-Delarue au preluat brutăria din Place de l’Eglise la sfârșitul anului 2022.

După ce consiliul comunal a cumpărat brutăria de la foștii proprietari, a apărut o dispută privind contractul de închiriere a brutăriei și a unei locuințe adiacente.

Ulterior, au apărut „dezacorduri” între Thomas și cuplu cu privire la „procedurile practice de operare” ale brutăriei.

Primarul i-a criticat pentru că „nu feliază pâinea” și nu oferă „produse de patiserie tradiționale”, domnul Virmouneix și doamna Piekowsky-Delarue spunând că au fost „hărțuiți neîncetat” de Thomas.

Cei doi brutari nu au fost singurii din oraș care au depus o plângere împotriva primarului.

Primarul neagă acuzațiile

Thomas a susținut că a fost victima unei „conspirații”, explicând că doar „a făcut o remarcă” brutarilor „foarte, foarte agresivi și anti-business”. Mai mult, acesta neagă orice acuzație la adresa sa.

Cuplul și-a închis brutăria în iulie 2023, la doar două luni de la deschidere.

În luna octombrie a aceluiași an, primarul și alți trei oficiali locali au apărut cu o bormașină pentru a încerca să forțeze încuietoarea magazinului. Ei au argumentat că spațiul aparținea consiliului local, a aflat instanța, potrivit aceleiași surse.