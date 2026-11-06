Fostul primar al Slatinei, Minel Prina, condamnat în dosarul lui Darius Vâlcov, a fost eliberat condiționat. Decizia este definitivă

Potrivit soluției pronunțate de Tribunalul Ilfov, judecătorii au admis contestația condamnatului împotriva sentinței penale nr. 3054 din 7 octombrie 2026, au desființat hotărârea atacată și au rejudecat cererea de liberare condiționată.

Astfel, instanța a admis solicitarea lui Minel Florin Prina și a dispus liberarea acestuia de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii, emis la 9 octombrie 2024.

Prina executa o pedeapsă de patru ani și șase luni de închisoare, aplicată printr-o sentință penală pronunțată la 17 septembrie 2024 de Tribunalul București – Secția I Penală.

Judecătorii i-au atras atenția asupra prevederilor legale referitoare la revocarea liberării condiționate. Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Hotărârea a fost pronunțată pe 6 noiembrie 2026 și este definitivă.

Minel Prina, condamnat în dosarul lui Darius Vâlcov

Minel Florin Prina a fost primar al municipiului Slatina și a fost condamnat definitiv în mai 2023, în dosarul de corupție în care a fost judecat alături de fostul ministru Darius Vâlcov. Prina a primit o pedeapsă de patru ani și șase luni de închisoare pentru complicitate la trafic de influență și complicitate la spălare de bani.

În aceeași cauză, Darius Vâlcov a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Dosarul a vizat, între altele, atribuirea unor contracte de lucrări publice și circuitul unor sume de bani prin intermediul unor firme și interpuși.

Potrivit procurorilor DNA, Prina ar fi contribuit la disimularea provenienței unor bani prin încheierea unor contracte fictive de furnizare de bunuri și servicii. Acuzațiile au făcut parte din dosarul în care anchetatorii au investigat modul în care ar fi fost primite și transferate sumele provenite din contractele publice.

A fost prins în Italia și adus în România pentru executarea pedepsei

După condamnarea definitivă din mai 2023, Minel Prina a fost dat în urmărire, fiind identificat în Italia. În decembrie 2023, ministrul Justiției de la acea vreme, Alina Gorghiu, anunța că autoritățile italiene au decis predarea fostului primar către România, pentru executarea pedepsei.

Prina a fost condamnat în aceeași cauză în care a fost judecat Darius Vâlcov, fost primar al Slatinei și fost ministru al Finanțelor.