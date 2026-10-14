Controversele din jurul lui Marian Neacșu, viitor vicepremier și ministru de Interne

Marian Neacșu a fost condamnat definitiv, în 2016, la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la propriul cabinet parlamentar. Ulterior, numirea sa în conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a fost contestată de USR la Curtea Constituțională.

Surse politice au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că în urma deciziei conducerii PSD, Marian Neacșu este propunerea partidului pentru portofoliul Afacerilor Interne și funcția de vicepremier.

Înainte de această nominalizare, el a ocupat funcția de viceprim-ministru în Guvernul condus de Marcel Ciolacu și a fost secretar general al Guvernului.

Condamnat definitiv după ce și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar

Una dintre cele mai importante controverse din cariera lui Marian Neacșu datează din perioada în care era deputat PSD de Ialomița. În decembrie 2013, acesta a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de conflict de interese. Potrivit procurorilor, în calitate de deputat, Neacșu a solicitat angajarea fiicei sale la propriul cabinet parlamentar și a avizat contractul individual de muncă, în baza căruia aceasta a obținut venituri în perioada iulie 2009 – decembrie 2012.

În februarie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Instanța supremă a admis apelul procurorilor, după ce, în primă instanță, acesta primise o amendă penală de 2.000 de lei.

La momentul condamnării, Liviu Dragnea, liderul PSD de atunci, declara că Neacșu nu va mai putea candida din partea partidului la alegerile locale sau parlamentare, invocând codul de integritate al formațiunii.

Numirea la conducerea ANRE, contestată de USR

O altă controversă a apărut în 2019, când Marian Neacșu a fost numit vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, instituție cu atribuții în reglementarea piețelor de energie.

În iulie 2019, USR a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu numirea sa. Deputata USR Cristina Prună a susținut atunci că Neacșu nu îndeplinea cerințele privind vechimea și experiența profesională și a invocat condamnarea penală definitivă.

Parlamentul îl validase în funcție pe 26 iunie 2019. Sesizarea USR a fost analizată de Curtea Constituțională, care a amânat în mai multe rânduri pronunțarea.

Contestația a readus în atenție condamnarea din 2016 și a generat o dispută politică privind condițiile în care o persoană condamnată penal poate ocupa o funcție de conducere într-o autoritate publică.

Apropierea de Liviu Dragnea și controversa Ordonanței 13

Marian Neacșu a fost unul dintre liderii importanți ai PSD în perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea. Relația politică dintre cei doi și rolul lui Neacșu în conducerea formațiunii au fost frecvent menționate în relatările despre evoluțiile interne ale partidului. În 2021, Liviu Dragnea a făcut declarații publice despre implicarea lui Marian Neacșu și a lui Marcel Ciolacu în elaborarea Ordonanței de Urgență 13 din 2017, act normativ care a provocat proteste de amploare în România.

De la secretar general al Guvernului la propunerea pentru Ministerul de Interne

În pofida controverselor, Marian Neacșu a continuat să ocupe funcții importante în administrația publică. În decembrie 2021, a fost numit secretar general al Guvernului, iar în iunie 2023 a devenit viceprim-ministru în Executivul condus de Marcel Ciolacu.

Acum, PSD îl propune pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne și pentru un nou mandat de vicepremier. Ministerul de Interne coordonează structuri esențiale pentru siguranța publică, între care Poliția Română, Jandarmeria, Poliția de Frontieră și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.