Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în ședința de joi, actualizarea Calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național (CISMI) pentru perioada 2027–2028.

Operatorii de distribuție și-au asumat integrarea a 3.357.815 de noi locuri de consum în sistemele de măsurare inteligentă în următorii doi ani, astfel încât, la 31 decembrie 2028, ponderea utilizatorilor integrați în SMI să ajungă la 70% la nivel național.

„Ținta de 70% la nivel național, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuție și l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului și va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.

„Nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile ANRE poate atrage sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Fondurile europene disponibile, inclusiv Fondul pentru modernizare, reprezintă o oportunitate importantă pentru accelerarea investițiilor, iar operatorii trebuie să valorifice aceste resurse pentru a-și respecta angajamentele”, a adăugat acesta.

Ce arată datele pe acest an

Potrivit datelor centralizate de ANRE la 31 decembrie 2025, la nivel național erau integrați în sistemele de măsurare inteligentă 3.578.830 de utilizatori, reprezentând 34,54% din totalul locurilor de consum. Gradul de realizare cumulat era de aproximativ 98% față de planificarea prevăzută în calendar.

Evoluția diferă însă semnificativ între zonele de concesiune. La finalul anului 2025, patru zone depășiseră țintele cumulate planificate: Distribuție Energie Oltenia (115%), Rețele Electrice Muntenia (114%), Rețele Electrice Banat (112%) și Rețele Electrice Dobrogea (110%). Delgaz Grid înregistrase un grad de realizare de 93%, în timp ce zonele DEER aveau valori cuprinse între 52% și 71%.

Potrivit calendarului actualizat, operatorii de distribuție au planificat integrarea a 1.361.182 de locuri de consum în anul 2027 și a 1.996.633 în anul 2028, ceea ce înseamnă un total de 3.357.815 de noi utilizatori în cei doi ani.

La 31 decembrie 2028, țintele de acoperire SMI diferă în funcție de zona de concesiune, fiind cuprinse între 52% și 86%. Cele mai ridicate ponderi sunt prevăzute pentru Rețele Electrice Dobrogea (86%), Rețele Electrice Muntenia (81%) și Rețele Electrice Banat (80%).

Beneficii pentru consumatori

De asemenea, ANRE precizează că extinderea contorizării inteligente aduce beneficii concrete consumatorilor:

• facturare pe baza consumului real, fără transmiterea periodică a indexului autocitit;

• monitorizarea mai detaliată a consumului și posibilitatea optimizării costurilor;

• identificarea mai rapidă a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.

Investițiile beneficiază și de oportunități de finanțare europeană, inclusiv prin Fondul pentru modernizare, care susține modernizarea și digitalizarea rețelelor electrice.