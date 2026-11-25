„În ciuda impedimentelor, am reușit să facem pași importanți. Nu am fi ajuns la rezultatele pe care le avem astăzi fără România alături de noi”, a declarat Dorin Junghietu, miercuri, la întâlnirea cu delegația Comisiei pentru energie din Senatul României, potrivit Ministerului Energiei de la Chișinău. Delegația a fost condusă de senatorul István-Loránt Antal, președintele comisiei. La discuții au participat și secretarul de stat Vitalie Mîța și secretarul general Andrei Grițco.

Ministrul a subliniat rolul României în dezvoltarea sectorului energetic moldovenesc și în depășirea crizelor din ultimii ani. Cele două părți au discutat despre securitatea aprovizionării cu electricitate și gaze, despre interconexiuni și despre sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

Cele trei linii electrice spre România

La Moldelectrica, operatorul rețelei de transport, senatorii au discutat cu directorul general Sergiu Carmanschi și cu președinta Consiliului de administrație, Corina Popescu. Pe agendă au fost proiectele de interconexiune cu România: liniile de 400 kV Bălți–Suceava, finanțată de BERD, și Strășeni–Gutinaș, construită cu sprijinul Guvernului SUA. A fost prezentată și linia Vulcănești–Chișinău, prima de acest nivel construită după independența Republicii Moldova.

Linia Vulcănești–Chișinău a fost pusă în funcțiune pe 8 noiembrie 2026. Linia Strășeni–Gutinaș, finanțată integral de SUA printr-un grant de 130 de milioane de dolari, va avea 190 de kilometri, 70 în Republica Moldova și 120 în România, și va fi a treia linie de 400 kV între cele două țări. Lucrările ar urma să fie gata în 2032. Contractul pentru linia Bălți–Suceava a fost semnat de Moldelectrica cu firma turcă SA-RA.

Membrii delegației au vizitat și Dispeceratul Național al Moldelectrica, de unde rețeaua este supravegheată în timp real. Specialiștii au explicat cum se menține echilibrul dintre producția și consumul de energie și cum se intervine în cazul unor incidente.

Prețurile plafonate la carburanți

Cu o zi înainte, pe 24 noiembrie, senatorii s-au întâlnit cu conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău, potrivit instituției. Discuțiile au vizat liberalizarea piețelor de gaze și de electricitate și alinierea la regulile UE.

Un subiect amplu discutat a fost mecanismul prin care Republica Moldova plafonează prețurile cu amănuntul la carburanții standard: de ce a fost introdus, cum funcționează și cum se aplică pe piața moldovenească. Părțile au comparat și felul în care cele două țări reglementează piața produselor petroliere.