Proiectul de Ordonanță de Urgență a fost publicat marți, în transparență decizională și vizează continuarea a două măsuri considerate importante pentru protejarea consumatorilor și a producătorilor agricoli români.

Potrivit documentului, plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază ar urma să fie prelungită cu încă șase luni, până la 30 iunie 2027 inclusiv. Mecanismul nu stabilește prețul final de la raft, ci limitează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și maximum 20% în retail.

MADR justifică prelungirea măsurii prin presiunile economice generate de evoluția prețurilor la energie electrică și carburanți, dar și de tensiunile geopolitice care influențează costurile din sectorul agroalimentar.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în octombrie 2026, mărfurile alimentare au înregistrat o creștere anuală de 3,07%. Ministerul susține că menținerea plafonării ar putea limita transferul rapid al costurilor suplimentare către consumatori și ar contribui la protejarea puterii de cumpărare, în special pentru gospodăriile cu venituri mici.

Licențierea importurilor din Ucraina, prelungită până în 2027

A doua măsură prevăzută în proiect vizează extinderea cu un an a mecanismului de licențiere și consultare pentru importurile de produse agricole din Ucraina. Acesta ar urma să fie aplicat până la 31 decembrie 2027 inclusiv.

Mecanismul privește importurile de grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii susțin că prelungirea sistemului de licențiere este necesară pentru protejarea fermierilor și procesatorilor români în fața importurilor care pot afecta piața internă prin prețuri foarte mici și practici comerciale neloiale.

Totodată, măsura urmărește să asigure trasabilitatea produselor și respectarea normelor sanitar-veterinare, precum și să ofere producătorilor autohtoni mai multă predictibilitate.

„Continuăm să intervenim echilibrat și responsabil acolo unde piața are nevoie de stabilitate. Pe de o parte, ne asigurăm că românii au în continuare acces la alimente de bază la prețuri corecte, fără creșteri speculative generate de costurile la energie și combustibili. Pe de altă parte, le oferim fermierilor și procesatorilor români predictibilitate și protecție în fața importurilor masive”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu.

Proiectul de Ordonanță de Urgență se află în etapa de transparență decizională și poate fi consultat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea dedicată proiectelor de acte normative.