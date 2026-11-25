În prezent, asocierea de constructori UMB – Euro – Asfalt, formată din firme românești și bosniace, execută lucrări de consolidare, cofrare și betonare a elementelor galeriilor de tunel, precum și lucrări de hidroizolație.

După finalizarea structurii galeriilor, constructorii vor trece la amenajarea căilor de rulare și instalarea echipamentelor necesare funcționării tunelurilor. Printre acestea se numără sistemele de evacuare a noxelor și fumului, precum și echipamentele de monitorizare și alarmare în cazul unor incidente.

Secțiunea Margina-Holdea are o lungime de 9,13 kilometri, dintre care 2,4 kilometri reprezintă tunelurile

Potrivit postării pe Facebook a ministrului Transporturilor, înainte de deschiderea circulației, programată pentru 2027, vor fi testate toate sistemele tunelurilor. De asemenea, vor fi pregătite echipele care se vor ocupa de monitorizare, mentenanță și intervenție în situații de urgență.

Secțiunea Margina-Holdea are o lungime de 9,13 kilometri, dintre care 2,4 kilometri reprezintă tunelurile. Valoarea contractului este de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată în prezent de la bugetul de stat.

Finalizarea acestui tronson va contribui la închiderea unei porțiuni importante din Autostrada A1 Lugoj-Deva și la asigurarea continuității circulației pe autostradă între Sibiu și granița de vest a României.