Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a efectuat marți o vizită pe șantierul Autostrăzii A7, pentru a verifica stadiul lucrărilor pe primele două loturi ale tronsonului Bacău – Pașcani.

Într-un mesaj video publicat pe TikTok, oficialul a declarat că lucrările avansează într-un ritm bun și că primul sector urmează să fie deschis circulației în următoarele săptămâni.

„Astăzi suntem pe A7, am venit să verific lucrările pe loturile 1 și 2 ale tronsonului de la Bacău, la Pașcani. Lucrările merg foarte bine. Până la sfârșitul acestui an vom da în circulație 30 de km de la Bacău până la Roman Sud.”

Potrivit calendarului prezentat de ministru, extinderea autostrăzii va continua în 2027, când sunt programate noi deschideri pe traseul spre Pașcani.

Când ar urma să fie deschisă circulația până la Pașcani

Ștefan Ovidiu Popa a anunțat că, la începutul anului viitor, șoferii vor putea utiliza încă 19 kilometri de autostradă, până la Mircești.

Pentru sectorul rămas până la Pașcani, ministrul a indicat un termen situat în a doua parte a anului 2027.

„La începutul anului viitor vom da încă 19 km până la Mircești. Și diferența până la 49 de km, adică de la Roman Sud până la Pașcani, o vom da în circulație până la jumătatea anului viitor, chiar puțin peste jumătatea anului viitor.”

Finanțare de 35 de miliarde de lei prin programul SAFE

Ministrul a anunțat și operaționalizarea programului SAFE, prin care vor fi finanțate nouă loturi de infrastructură rutieră pe direcțiile Pașcani – Siret și Pașcani – Ungheni.

„Și o veste foarte bună pe care vreau să vă dau astăzi, este că programul SAFE va fi operaționalizat începând de astăzi. Am avut discuțiile cu Finanțele, am primit creditele de angajament de 35 de miliarde de lei, așa că avem 9 loturi de la Pașcani la Siret și de la Pașcani la Ungheni.”

Ministrul a precizat că dezvoltarea infrastructurii va continua cu sectorul A7 Pașcani – Suceava, urmat de drumul expres Suceava – Siret.

„Aceste 9 loturi vor fi finanțate prin programul SAFE”, a subliniat ministrul.

Extinderea Autostrăzii Moldovei este importantă pentru conectivitatea rutieră a regiunii, urmând să îmbunătățească legăturile dintre principalele orașe din estul României și infrastructura de transport din restul țării.