Într-o postare pe Facebook, academicianul Ioan-Aurel Pop a explicat că demersul său a urmărit să evidențieze modul în care autorii din perioada Renașterii foloseau denumiri antice pentru popoarele și teritoriile din vremea lor.

„Mă «pedepsesc» mulți cu vorba lor ascuțită. Majoritatea nu pricep, nu citesc sau sunt rău intenționați. Simbolurile naționale sunt hulite de unii, fiindcă e acum «libertate» și fiecare poate să facă ce vrea, chiar dacă încalcă legea”, a scris Ioan-Aurel Pop.

Ioan-Aurel Pop explică semnificația termenilor folosiți

Istoricul a precizat că referirile la Iancu de Hunedoara drept „get” și conducător al „dacilor” provin din scrierile istoricului bizantin Critobul din Imbros, care a trăit în secolul al XV-lea.

„Am scris despre Iancu, numit «getul» (cu litere italice) și conducător al «dacilor» (tot așa), ca să arăt maniera autorilor Renașterii (dar nu numai a lor) de a arhaiza numele popoarelor și țărilor, precum și translația Daciei din occident (Danemarca) spre locul său firesc, de la Dunăre și Carpați. Au sărit needucații, zicând că sunt dacopat! Era un citat din istoricul bizantin Critobul din Imbros (1410-1470), care știa că Iancu era «get» pentru că familia lui era din Țara Românească, de neam domnesc. De altminteri, istoricii știu că Iancu a fost și voievod al Țării Românești”, a transmis academicianul.

Ioan-Aurel Pop a explicat că intenția sa a fost tocmai aceea de a combate interpretările daciste.

„Or eu am vrut să arăt contrariul dacismelor de doi bani, anume că nu e vorba de daci, ci de români, după cum ungurii, dacă sunt peoni sau pannoni, tot unguri rămân, sârbii, fiind tribali, sunt tot sârbi etc.”, a precizat istoricul.

„Sigur, pentru a pricepe asta, e nevoie de educație, de cultură generală, de lecturi, dar astea sunt azi «rara avis». Nu știu ce putem face cu această crasă lipsă de educație și de instruire”, a adăugat Ioan-Aurel Pop.

Acesta a anunțat că va publica studiul pe această temă.

Ioan-Aurel Pop a susținut vineri, 20 noiembrie, în Aula Magna a Universității din Oradea, conferința intitulată „Iancu, getul, conducător al dacilor”, organizată în contextul comemorării a 570 de ani de la moartea voievodului.