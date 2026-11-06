Ziua Profesiilor Liberale. Ce strategie propune UPLR și care sunt provocările momentului

Evenimentul a fost organizat la București de Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR). Conform organizatorilor, „necesitatea unei colaborări mai strânse între profesiile liberale și a unui dialog constant cu autoritățile a reprezentat unul dintre mesajele importante ale celei de-a XIX-a ediții a Conferinței Ziua Profesiilor Liberale din România”.

De asemenea, UPLR a prezentat rezoluția care stabilește nouă direcții prioritare de acțiune privind principalele provocări cu care se confruntă profesiile liberale.

Evenimentul a avut ca temă „Condiția profesionistului liberal în societatea românească în contextul concurenței, influenței Inteligenței Artificiale și a măsurilor financiar-fiscale adoptate în ultima perioadă”. Au participa t reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului României, ai autorităților publice, ai mediului academic și economic, precum și ai organizațiilor profesionale membre ale UPLR.

„Lucrările au fost deschise de Daniel Fenechiu, avocat, președintele UPLR. Printre reprezentanții autorităților publice care au participat la eveniment sau au transmis mesaje cu acest prilej s-au numărat Mircea Abrudean, președintele Senatului României, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Radu Marinescu, ministrul Justiției”, au transmis reprezentanții UPLR.

Ce au discutat participanții

Dezbaterile au vizat rolul profesiilor liberale în societate, provocările fiscale, concurența, transformarea digitală și impactul inteligenței artificiale. Intervențiile participanților au evidențiat „interesele comune ale profesiilor liberale, importanța colaborării dintre organizațiile profesionale și necesitatea unui cadru legislativ și fiscal predictibil, care să protejeze independența profesională și calitatea serviciilor”.

„Reprezentanții autorităților au exprimat deschiderea pentru continuarea dialogului, consultarea organizațiilor profesionale și identificarea unor soluții la problemele semnalate, fiind subliniată și importanța reprezentării profesiilor liberale în Consiliul Economic și Social. În intervenția sa, Daniel Fenechiu a subliniat importanța identificării și promovării intereselor comune ale profesiilor liberale, precum și necesitatea consolidării colaborării dintre organizațiile profesionale și a dialogului instituțional cu autoritățile publice”, au mai transmis organizatorii.

Ce conține Rezoluția UPLR

În cadrul conferinței a fost prezentată Rezoluția UPLR, Documentul formulează nouă direcții prioritare adresate Guvernului României, Parlamentului și autorităților competente, vizând stabilitatea legislativă, reducerea presiunii fiscale, simplificarea administrativă, formarea profesională, utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, consolidarea rolului organismelor profesionale, reglementarea expertizei judiciare și reprezentarea în Consiliul Economic și Social.

„Rezoluția UPLR reprezintă baza demersurilor instituționale pe care Uniunea le va continua în relația cu autoritățile publice, pentru promovarea unui cadru legislativ și fiscal predictibil, protejarea independenței profesionale și consolidarea rolului profesiilor liberale în societate. UPLR va urmări analizarea propunerilor formulate și identificarea unor măsuri concrete pentru soluționarea problemelor semnalate”, au precizat reprezentanții UPLR.