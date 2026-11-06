Campanie de donare de sânge la UMF „Carol Davila” din București | Aproape 600 de unități de sânge, recoltate într-o săptămână

Societatea Studenților în Medicină din București, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București, organizează o nouă campanie de donare de sânge la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, acțiunea atrage aproximativ 125 de donatori pe zi, iar pe parcursul unei săptămâni sunt recoltate aproape 600 de unități de sânge.

Ministrul a vorbit despre campanie într-o postare pe Facebook, în care a subliniat importanța donării de sânge și implicarea studenților la medicină.

„Cei care donează fac diferența”

„Cei care fac diferența sunt cei care aleg să doneze sânge. Iar astăzi, viitorii medici ne oferă un exemplu extraordinar de solidaritate și responsabilitate!”, a scris Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, rezultatele campaniei au o importanță directă pentru pacienții din spitalele din București și Ilfov.

„Sunt cifre care înseamnă mult mai mult decât o statistică. Înseamnă șanse la viață pentru pacienții din spitalele din București și Ilfov”, a transmis ministrul.

Categorii numeroase de pacienți care beneficiază de pe urma acestei campanii

Alexandru Rogobete a enumerat și categoriile de pacienți pentru care donarea de sânge poate avea un rol esențial: victimele accidentelor rutiere, persoanele care trec prin intervenții chirurgicale complexe și bolnavii oncologici.

„Pentru victimele accidentelor rutiere, pentru pacienții care trec prin intervenții chirurgicale complexe, pentru bolnavii oncologici și pentru toți cei care au nevoie de transfuzii, sângele donat poate face diferența dintre viață și moarte”, a precizat acesta.

„Medicina înseamnă empatie”

Ministrul a evidențiat și contribuția studenților la organizarea campaniei, pe care i-a felicitat pentru implicare.

„M-a impresionat implicarea acestor tineri. Viitorii medici demonstrează încă din timpul facultății că medicina înseamnă nu doar cunoștințe și competență, ci și empatie, solidaritate și grijă față de oameni”, a scris Rogobete.

La finalul mesajului, ministrul Sănătății a transmis că susține astfel de inițiative și i-a îndemnat pe cei care îndeplinesc condițiile pentru donare să participe la campanii.

„Ca ministru al Sănătății, susțin și încurajez astfel de inițiative și îi îndemn pe toți cei care pot dona să o facă. Donați sânge! Un gest simplu pentru voi poate însemna o viață salvată pentru altcineva”, a transmis Alexandru Rogobete.