Șase medicamente inovative pentru pacienții cu boli rare ar putea fi introduse pe lista de compensate până la finalul anului

Ministrul Alexandru Rogobete a făcut anunțul miercuri după semnarea unui memorandum de înțelegere între Ministerul Sănătății, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, ARPIM și asociațiile pacienților cu boli rare.

„Până la finalul acestui an, estimăm includerea pe lista medicamentelor compensate a încă 6 molecule inovative destinate pacienților cu boli rare”, a transmis, pe Facebook, Alexandru Rogobete.

Parteneriatul semnat urmărește accelerarea accesului pacienților la tratamente moderne și susținerea inovației, precum și finanțarea echipelor medicale multidisciplinare care îngrijesc persoanele cu boli rare.

Un alt obiectiv este asigurarea continuității îngrijirii medicale la trecerea de la copilărie la viața adultă. Ministrul susține că pacienții nu trebuie să rămână fără sprijin medical după împlinirea vârstei de 18 ani și că sunt necesare trasee clare și centre pregătite pentru această tranziție.

Memorandumul mai prevede dezvoltarea unui sistem integrat de sprijin medical, psihologic și social pentru pacienți și familiile acestora.