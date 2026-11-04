„Declarații profund ofensatoare și inacceptabile”. Mihai Fifor, replică pentru Alice Weidel: Românii nu sunt cetățeni europeni de mâna a doua

„Europa nu trebuie să se mai întoarcă niciodată la discursul xenofob care a împins-o, în secolul trecut, spre cea mai întunecată pagină a istoriei sale!”, a scris Mihai Fifor miercuri, pe contul său de Facebook.

Despre afirmațiile liderei AfD Alice Weidel, care a spus că tot mai mulți migranți din România „jefuiesc sistemul social” german, deputatul PSD a spus că acestea sunt „profund ofensatoare și inacceptabile”.

„Să acuzi o comunitate națională că «jefuiește» o țară în care muncește, plătește taxe și contribuie la prosperitatea economică înseamnă să depășești orice limită a discursului politic responsabil”, a scris Fifor.

„Românii din Germania nu jefuiesc pe nimeni”

„Românii din Germania nu jefuiesc pe nimeni, doamnă Weidel! Muncesc. Plătesc impozite. Contribuie la sistemul de asigurări sociale și la economia germană. Sunt oameni care își cresc copiii, își construiesc un viitor și respectă legile țării în care trăiesc”, a continuat acesta.

Social-democratul a precizat că este vorba despre o comunitate de aproximativ 900.000 de cetățeni români, dintre care peste 530.000 contribuie la sistemul german de asigurări sociale.

„Statisticile oficiale germane arată că mai puțin de 9% dintre românii stabiliți acolo beneficiază de ajutorul social de bază. Acestea sunt cifrele care trebuie puse în fața propagandei, nu prejudecățile și insinuările. Dar dincolo de cifre, problema este mult mai gravă”, a specificat deputatul.

Acesta menționează că „Europa cunoaște prea bine unde poate duce transformarea unor comunități întregi în țapi ispășitori pentru frustrările și eșecurile politice ale altora. Așa a început, în urmă cu aproape un secol, una dintre cele mai cumplite tragedii ale umanității. Cu stigmatizare, cu acuzații colective, cu discursuri care au transformat treptat ura în instrument politic”.

De asemenea, Fifor spune că „Germania democratică de astăzi s-a construit tocmai pe respingerea definitivă a acestei moșteniri. Iar memoria istoriei europene ne obligă să reacționăm ferm ori de câte ori asemenea formule reapar în spațiul public”.

„Românii nu sunt cetățeni europeni de mâna a doua. Libera circulație și dreptul la muncă nu sunt favoruri acordate de vreun politician german. Sunt drepturi fundamentale ale Uniunii Europene, câștigate și garantate prin tratate”, afirmă el.

Social-democratul precizează că „nimeni nu contestă dreptul autorităților germane de a combate frauda sau abuzurile. Dar răspunderea este individuală. Vinovăția colectivă nu are ce căuta într-o democrație europeană”.

Mihai Fifor aștepta reacții din partea lui Siegfried Mureșan, Klaus Iohannis și Dominic Fritz

„Așteptam și o reacție a gloriosului Siegfried Mureșan. Voinic pe malurile Dâmboviței, neobosit în a da lecții de europenism românilor, dar brusc lipsit de glas la Bruxelles, când aproape un milion dintre compatrioții săi sunt ținta unui discurs xenofob. Sau poate o reacție a celui care a condus România vreme de zece ani și s-a lăfăit pe spinarea românilor. Etnic german. Fost președinte al tuturor românilor. Klaus Iohannis. Dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul. Nici măcar un cuvânt pentru românii pe care a pretins că îi reprezintă un deceniu”, continuă Fifor.

Deputatul spune că aștepta și reacții din partea lui Dominic Fritz.

„Neamțul devenit român. Atât de îndrăgostit de România și de români, atât de preocupat de valorile europene. Iată o ocazie excelentă să ne arate că iubirea aceasta rezistă și atunci când trebuie să condamne derapajele xenofobe ale unui politician german. Dar nu. Liniște. Mormânt!”, mai adaugă Fifor.

„Ce curajoși sunt unii când trebuie să-i pună la punct pe români! Și ce prudent le dispare curajul când românii sunt cei umiliți! Ca român și ca parlamentar social-democrat al României, resping categoric asemenea acuzații. Demnitatea compatrioților noștri nu se negociază și nu poate deveni monedă de schimb în competițiile electorale ale extremiștilor europeni”, a conchis Mihai Fifor.