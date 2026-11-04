Alin Tișe vrea să unească liberalii prin „politica iubirii”: „Eu respect opinia oricui”

Întrebat ce presupune „politica iubirii”, Alin Tișe a explicat că apartenența la un partid trebuie să fie determinată de valorile și principiile împărtășite de membrii săi, nu de obligații sau interese de moment.

„Politica și valorile lui te fac să rămâi într-o echipă. Pentru că partidele nu sunt chestiuni obligatorii”, a declarat președintele CJ Cluj.

Acesta a insistat asupra necesității de a depăși conflictele interne din PNL și a afirmat că își dorește să joace un rol în reunificarea liberalilor.

„Pentru că eu cred că Partidul Național Liberal trebuie să treacă de la această dezbinare și ură care există între membri la o persoană care să-i unească. Și eu îmi propun să fiu acea persoană care să unească acești oameni, indiferent de opțiunile pe care le au acum”, a afirmat Tișe.

Fără alianțe cu PSD sau USR: „Îmi doresc un PNL care să stea pe picioarele lui”

În cadrul discuției, liderul liberal a criticat perspectiva unei apropieri politice între PNL și USR, susținând că partidul trebuie să își păstreze identitatea.

„Eu nu vreau să fac alianță cu nimeni în acest moment. Eu îmi doresc un PNL care să stea pe picioarele lui. Un PNL care să nu facă nicio alianță nici cu PSD, nici cu USR. Un partid care să meargă în fața electoratului cu acele valori și principii în care crede”, a declarat Alin Tișe.

Președintele CJ Cluj consideră că liberalii trebuie să își redefinească electoratul și să redevină o formațiune reprezentativă pentru mediul privat.

„De exemplu, Partidul Național Liberal să fie partidul oamenilor întreprinzători, al oamenilor de afaceri, în domeniul fiscalității și așa mai departe. Dacă pe cineva în România îl întrebați astăzi care este electoratul acestui partid, PNL, o să aveți o dificultate să îl puteți defini”, a susținut acesta.

„Sunt în politică de 25 de ani și nu mi-am schimbat partidul niciodată”

Alin Tișe și-a invocat experiența politică pentru a argumenta că PNL trebuie să susțină reducerea fiscalității și interesele antreprenorilor.

„Eu sunt în politică de 25 de ani și nu mi-am schimbat partidul niciodată. Și am făcut același lucru. Și cred că atâta timp cât un partid ține cu poporul și nu cu o mână de oameni, nu mărește taxele și impozitele, nu ruinează țara pentru a avea puncte electorale”, a afirmat liberalul.

„Eu îmi doresc de la PNL un partid care să țină cu mediul antreprenorial, să țină cu oamenii de afaceri, să țină cu cei care doresc taxe și impozite reduse”, a adăugat președintele Consiliului Județean Cluj.