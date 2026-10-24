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Alin Tişe îl critică pe Ilie Bolojan: A-i desconsidera pe aleșii locali înseamnă a uita cine te-a ridicat

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tişe, l-a criticat pe fostul premier Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, pe care îl acuză că minimalizează rolul aleșilor locali liberali în ascensiunea sa politică. Tişe susține că primarii, președinții de consilii județene și organizațiile PNL au contribuit decisiv la obținerea guvernării și a funcției de prim-ministru de către Bolojan.
Alin Tişe îl critică pe Ilie Bolojan: A-i desconsidera pe aleșii locali înseamnă a uita cine te-a ridicat
Sursa foto: Facebook/Alin Tișe
Diana Nunuț
24 oct. 2026, 14:57, Politic
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Președintele Consiliul Județean Cluj, Alin Tişe, a lansat, sâmbătă, un atac la adresa unor afirmații făcute de fostul premier Ilie Bolojan. Tișe susține că președintele PNL ar fi rămas concentrat asupra alegerilor prezidențiale și ar fi ignorat contribuția aleșilor locali la rezultatele partidului.

„Mintea sa este încă la alegerile prezidențiale, devenite o obsesie politică”, a scris Tişe într-un mesaj publicat pe Facebook.

Concret, Tișe a făcut referire la afirmațiile lui Bolojan privind finanțarea celor peste 3.000 de primari și aleși județeni ai PNL și rezultatul alegerilor prezidențiale, în urma cărora electoratul a votat un candidat anti-sistem.

„De aici începe eroarea fundamentală, poziționându-se și el într-un «fel de anti-sistem», prin confundarea politicii cu prezidențialele și uitarea meritelor partidului care te-a propulsat. Să nu uităm: aleșii PNL au câștigat alegerile locale, au muncit pentru rezultatele parlamentare și au contribuit decisiv la obținerea guvernării și a funcției de prim-ministru de către dl. Bolojan”, a spus Alin Tișe.

„A-i desconsidera pe aleșii locali înseamnă a uita cine te-a ridicat. Iar a uita acest lucru spune multe despre caracter, loialitate și respectul față de propria echipă”, a mai scris liberalul.

Alin Tişe: PNL nu poate fi partidul unui singur om

În mesajul său, Alin Tişe le cere colegilor săi să nu accepte minimalizarea contribuției lor la rezultatele partidului și critică o eventuală concentrare a conducerii în jurul unei singure persoane.

„PNL nu poate fi partidul unui singur om, al unei singure ambiții sau al unei obsesii prezidențiale. PNL este partidul oamenilor care muncesc în comunități, care își asumă victorii și înfrângeri și care țin partidul în viață între alegeri. Nu acceptați ca munca dumneavoastră să fie minimalizată, iar rolul dumneavoastră să fie șters din istoria succeselor partidului”, a mai scris liberalul.

În plus, el a reiterat că PNL trebuie să rămână un partid al echipei și nu al ambițiilor individuale.

„Un partid puternic nu se construiește prin dezbinare, ci prin respect, solidaritate și recunoașterea meritelor fiecăruia. PNL trebuie să rămână un partid al echipei, nu al orgoliilor personale. Pentru că nimeni nu ajunge singur în vârf și nimeni nu poate conduce durabil întorcând spatele celor care l-au ridicat!”, a conchis Tișe.

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