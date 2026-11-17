Bolojan a respins criticile opozanților din PNL, evidențiind că în fiecare demers intern s-a bucurat de susținerea unei majorități largi și că aceștia nu reprezintă un curent dominant în partid.

„Toate deciziile pe care le-a luat partidul nostru au fost luate cu o majoritate confortabilă, așa cum ați văzut. Faptul că sunt niște colegi gălăgioși care încearcă să dea un semnal că sunt mult mai mulți decât sunt în realitate, nu poate să afecteze deciziile pe care conducerea PNL, colegii în majoritate, le-au luat legate de direcția partidului și de ceea ce facem”, a spus Bolojan, marți, la Digi24.

Avertisment privind repetarea scenariului din 2021

Președintele PNL a transmis, făcând trimitere la cursa internă dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu, din 2021, care a dus la scindarea masivă a partidului, că începerea unei competiții interne ar putea afecta unitatea partidului într-un moment în care trebuie să-și decidă direcția în vederea alegerilor din 2028.

„Iar gândiți-vă că de festivaluri ale democrației într-o perioadă în care partidul trebuie să-și clarifice cât se poate de clar ceea ce are de făcut și să convingă electoratul în 2028, dacă le-a mai parcurge, n-am face decât să repetăm ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani de zi”, a spus Ilie Bolojan.

Conturarea opoziției interne

Reacția lui Ilie Bolojan a venit după ce Hubert Thuma, unul dintre cei mai importanți contestatari ai președintelui PNL, a anunțat că îl va susține pe Alin Tișe pentru preluarea conducerii partidului la viitorul congres.