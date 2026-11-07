Investiție uriașă la Cluj: 200 de milioane de euro pentru spitalul care va trata copii din toată Transilvania

Unitatea medicală, aflată deja în construcție, va deservi anual aproximativ 50.000 de copii din Transilvania și din restul țării.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, 7 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate pe șantierul viitorului spital, la care au participat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Finanțarea de 200 de milioane de euro, analizată de două ministere

Ministerul Sănătății și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urmează să analizeze, săptămâna viitoare, proiectele de infrastructură medicală aflate într-un stadiu avansat de pregătire, dar care nu beneficiază încă de finanțare.

Printre acestea se numără și Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, pentru care autoritățile centrale caută soluția optimă de asigurare a fondurilor necesare.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a salutat anunțul, subliniind că investiția a fost demarată în acest an din resursele administrației județene.

„Am început în acest an construirea spitalului, fiind singuri pe acest drum. Iată că de azi pot spune că nu mai suntem singuri, că autoritatea centrală a înțeles valoarea acestui spital pentru copiii noștri”, a declarat Alin Tișe.

Consiliul Județean va continua să contribuie financiar la proiect, în timp ce pentru dotarea unității cu echipamente medicale moderne sunt analizate surse suplimentare de finanțare, împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Cum avansează lucrările la noul spital

Potrivit administrației județene, lucrările de realizare a radierului și de conectare a sectoarelor cu și fără subsol au ajuns la un stadiu de aproximativ 85%.

Au fost deja betonate primele porțiuni ale plăcii peste subsol, iar stâlpii parterului din zona fără subsol sunt executați în proporție de 80%.

Pe șantier funcționează patru macarale turn, alte două urmând să fie montate pentru accelerarea lucrărilor.

Peste 500 de paturi și o maternitate în noul complex medical

Spitalul va avea subsol, parter, cinci etaje și un nivel tehnic, fiind proiectat să asigure 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 pentru spitalizare de zi și 30 de paturi de terapie intensivă.

Complexul medical va include și o maternitate, după reorganizarea spațiilor devenite disponibile în urma construirii clinicii de psihiatrie pediatrică într-o altă locație.

Potrivit Consiliului Județean Cluj, acesta va fi primul spital pediatric integrat construit de la zero după Revoluție de o autoritate publică din România.

Investiția este considerată strategică pentru întreaga Transilvanie, urmând să îmbunătățească accesul copiilor la servicii medicale specializate.