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Craiova primește de astăzi apă de izvor de munte la robinet, după o investiție de peste 500 de milioane de euro. Lia Olguța Vasilescu: Cea mai pură apă pentru următorii 100 de ani

Craiovenii beneficiază, începând de sâmbătă, de apă de izvor de munte la robinet, după finalizarea aducțiunii Isvarna 2, un proiect derulat timp de 13 ani, cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro, inclusiv lucrările de canalizare.
Craiova primește de astăzi apă de izvor de munte la robinet, după o investiție de peste 500 de milioane de euro. Lia Olguța Vasilescu: Cea mai pură apă pentru următorii 100 de ani
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Alexandra-Valentina Dumitru
07 nov. 2026, 15:25, Social
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Locuitorii Craiovei sunt alimentați, începând de sâmbătă, cu apă de izvor de munte adusă prin aducțiunea Isvarna, un proiect despre care primarul Lia Olguța Vasilescu spune că a fost promis de toți edilii orașului începând din 1960, dar pe care nimeni nu și l-a asumat până la demararea lucrărilor.

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„Craiovenii vor bea, începând de astăzi, cea mai pură apă de izvor de munte”, a transmis Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Primarul a explicat că proiectul a început în 2013, în urma unei discuții cu Constantin Mitriță, directorul de atunci al Companiei de Apă Oltenia. Acesta i-a propus să aleagă între construirea a două fântâni și realizarea aducțiunii Isvarna, care ar fi asigurat alimentarea întregului oraș cu apă de izvor de munte.

„A doua zi, discuția am reluat-o cu următoarea frază: Hai, să ne apucăm de treabă! Finanțare? Găsim noi! Birocrație? O dovedim noi! Construcție imposibilă? Dacă la Viena au reușit să aducă apă din Alpi de la peste 150 de km, acum 150 de ani, nu putem și noi?”, a relatat edilul.

Proiectul a durat 13 ani și a presupus 7.000 de exproprieri

Potrivit primarului, implementarea proiectului a durat 13 ani, dintre care patru ani au fost alocați proiectării și alți patru ani construcției. Restul perioadei a fost necesar pentru obținerea avizelor, acordurilor și hotărârilor de consiliu, precum și pentru rezolvarea problemelor administrative și tehnice.

Lucrările au presupus aproximativ 7000 de exproprieri și au întâmpinat blocaje legate de avizele de mediu, inclusiv cele privind protejarea habitatului broscuțelor din pârâul Orlea. Proiectul a fost afectat și de creșterea prețurilor la materiale în timpul pandemiei.

„Și în comunism construcția firului 1 Isvarna a durat 7 ani. La noi, cei 6 ani în plus au fost mâncați de birocrație”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Valoarea totală a proiectului, care a inclus și lucrările de canalizare, depășește 500 de milioane de euro. Conducta, fabricată special pentru această aducțiune în patru țări – Spania, Germania, Polonia și Turcia –, are o lungime de 123 de kilometri.

Printre provocările inginerești s-a numărat și subtraversarea barajului de la Vârț, la o adâncime de peste 15 metri.

Lia Olguța Vasilescu: Craiova nu va avea probleme cu apa potabilă în următorii 100 de ani

Lia Olguța Vasilescu a mulțumit autorităților locale și județene din Dolj și Gorj, miniștrilor care au contribuit la obținerea finanțării, constructorilor, parlamentarilor și funcționarilor implicați în proiect.

Edilul a subliniat și rolul fondurilor europene, despre care spune că au făcut posibilă realizarea investiției.

„Viitoarea criză mondială va fi criza apei potabile! Craiova nu mai are însă această problemă, cel puțin în următorii o sută de ani, cât este garantat Firul Isvarna 2!”, a transmis primarul.

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