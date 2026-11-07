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Accident feroviar în România. 11 vagoane încărcate cu cereale au pornit singure, au lovit două locomotive și au deraiat

Sâmbătă, 11 vagoane ale CFR ce transportau cereale au lovit două locomotive ce aparțineau unui alt operator, în stația Dornești pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată.
Accident feroviar în România. 11 vagoane încărcate cu cereale au pornit singure, au lovit două locomotive și au deraiat
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Sursa foto: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 13:45, Social
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Sâmbătă după-masa, la ora 12:02, în stația CF Vicșani, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor, un grup de 11 vagoane de marfă aparținând Global Grain Logistic s-a pus în mișcare necontrolat, deplasându-se în direcția stației Dornești.

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Ulterior, la ora 12:15, cele 11 vagoane au intrat pe linia 4 a stației Dornești, unde au lovit două locomotive aparținând unui alt operator de transport feroviar de marfă.

În urma coliziunii, mai multe vagoane au deraiat, iar unul dintre acestea s-a răsturnat.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată.

Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite de organismele competente, în urma investigațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași urmărește situația și asigură, în limita atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare, coordonarea măsurilor necesare pentru gestionarea efectelor incidentului.

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