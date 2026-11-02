Probleme pe calea ferată, din cauza vremii severe. Șapte trenuri au fost afectate

Două defecțiuni la alimentarea cu energie electrică au provocat probleme pentru șapte trenuri de călători, luni seară, în zonele Pasărea și Fetești. Echipele de intervenție au remediat avariile în aproximativ două ore, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în ambele zone înainte de ora 21.10, a anunțat CFR.

Șase trenuri au avut probleme în zona Fetești

Cele mai mari probleme au fost înregistrate în zona stației Fetești, unde două piese care susțin firul electric de deasupra trenurilor s-au rupt, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la ora 19.25.

Deranjamentul a provocat probleme în circulația a șase trenuri de călători. Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită după o oră și 43 de minute.

O altă defecțiune a fost semnalată în zona stației Pasărea, puțin după ora 19.00, unde linia de contact a rămas fără tensiune. Circulația unui tren de călători a fost perturbată, iar alimentarea cu energie electrică a fost reluată după aproape două ore.

CFR monitorizează infrastructura feroviară în condiții de vreme severă

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de vreme severă pentru perioada 2–4 noiembrie. În aceste condiții, CFR a anunțat că urmărește starea căilor ferate și că echipele sale sunt pregătite să intervină pentru ca trenurile să circule în siguranță.

Compania recomandă călătorilor să verifice situația trenurilor înainte de plecare și să urmărească anunțurile făcute în gări.

Informațiile despre circulația trenurilor pot fi consultate pe platforma Mersul Trenurilor, iar detaliile despre întârzieri, modificări de program sau anulări sunt disponibile pe site-urile operatorilor feroviari.