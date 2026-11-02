MAE: Atenționare de călătorie în Grecia, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente și furtuni

Potrivit MAE, avertizarea a fost emisă de Serviciul Național de Meteorologie din Grecia (EMY) și vizează precipitații importante cantitativ, însoțite de descărcări electrice frecvente și căderi locale de grindină.

Fenomenele meteorologice vor afecta regiunile Epir, Tracia și Macedonia, în special zonele de vest, centrală și de est, precum și regiunile de coastă. Sunt vizate, de asemenea, insulele Corfu, Paxos, Thassos, Samothraki și cele din nord-estul Mării Egee.

MAE le recomandă cetățenilor români să urmărească evoluția condițiilor meteorologice și să consulte informațiile publicate pe site-ul Serviciului Național de Meteorologie din Grecia, la adresa https://www.emy.gr/en?area=forecast.

De asemenea, autoritățile române recomandă utilizarea aplicației „mAIGreece”, dezvoltată de Ministerul elen al Turismului și disponibilă inclusiv în limba română.

Unde pot solicita ajutor cetățenii români

Românii care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Atena, la numerele de telefon +30 210 6728875 și +30 210 6728879, sau Consulatul General al României de la Salonic, la numărul +30 2310 340088.

Pentru situațiile dificile, speciale sau cu caracter de urgență, sunt disponibile următoarele numere de telefon:

Ambasada României la Atena: +30 697 899 6222;

Consulatul General al României de la Salonic: +30 694 604 9076.

MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale ale misiunilor diplomatice, precum și a paginii www.mae.ro.

Totodată, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru deplasările în afara țării.