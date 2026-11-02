Primarul și viceprimarul unei comune din Giurgiu, reținuți pentru abuz în serviciu și delapidare / Prejudiciu de 80.000 de lei

UPDATE: Prejudiciu de 80.000 de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu au pus în executare, luni, trei mandate de aducere în cadrul anchetei.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2024-2025, doi bărbați, primarul Dănuț Mitrea și viceprimarul Costel Ghizdăreanu, ambii în vârstă de 56 de ani, ar fi realizat mai multe achiziții de piatră fără respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Totodată, aceștia ar fi utilizat fără drept, în interes personal, utilaje aflate în patrimoniul unei instituții din comuna Stănești.

În urma probatoriului administrat, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru două infracțiuni de abuz în serviciu.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, cei doi urmează să fie prezentați unității de parchet competente, cu propuneri procedurale.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Știre inițială:

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că cei doi, primarul și viceprimarul, sunt vizați de o anchetă desfășurată de autoritățile judiciare, care cercetează presupuse fapte de natură penală.

Mitrea și Ghizdăreanu au fost reținuți pentru fapte precum abuz în serviciu și delapidare, iar ancheta este în desfășurare.

Sursele judiciare au mai declarat, pentru MEDIAFAX, că în 29 octombrie 2025 polițiştii de la IPJ Giurgiu au descins la Primaria Stăneşti, la primar şi viceprimar acasă, precum şi la firme din județele Giurgiu, Constanța, Călăraşi şi Buzău.

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