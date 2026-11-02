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„Dosare fabricate”. Aproximativ 20 de susținători ai lui Călin Georgescu, prezenți în ploaie în fața Arestului Central

Un număr de aproximativ 20 de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-au strâns în ploaie în fața Arestului Central din București.
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Ioana Târziu
02 nov. 2026, 19:15, Social
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În ciuda condițiilor meteorologice neprielnice din Capitală, un număr de aproximativ 20 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Arestului Central.

Printre scandările acestora, se numără „dosare fabricate” sau „Călin Georgescu este președinte”.

Vineri seara, un număr de aproximativ 100 de persoane au fost prezente, după ce joi au fost doar 30 de oameni în fața Arestului Central.

Mitingurile de susținere a lui Călin Georgescu continuă la Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a prelungit măsura arestului preventiv pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Curtea s-a pronunțat, miercuri, asupra contestației procurorilor DIICOT privind decizia Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și de a dispune plasarea fostului candidat la Președinție sub control judiciar.

Evoluția situației vine în contextul dosarului de fraudă ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, bani pe care grupul infracțional în care Călin Georgescu „ar fi avut un rol activ”, i-ar fi primit de la afaceristul din Buzău, Răzvan Leu, fostul candidat la prezidențiale i-ar fi promis că îi va intermedia un credit de finanțare în valoare de 6 milioane de euro.

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