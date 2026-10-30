„Călin Georgescu este patriot”. În jur de 100 de susținători scandează la Arestul Central

Vineri seara, aceștia s-au adunat în număr mai mare decât joi, când au fost prezenți doar 30 dintre susținătorii lui Georgescu.

Vineri, aceștia au scandat lozinci precum „Călin Georgescu este patriot” sau „Dosar fabricat, Călin nevinovat” sau „Justiție, nu corupție”.

Mitingurile de susținere a lui Călin Georgescu continuă la Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a prelungit măsura arestului preventiv pentru Georgescu.

Procurorii DIICOT fac cercetări într-un dosar de înșelăciune ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, bani pe care afaceristul din Buzău, Răzvan Leu, i-ar fi transferat cu titlu de „Garanție” pentru obținerea unui credit în valoare de 6 milioane de euro.

Magistrații Curții de Apel București au decis, la 29 septembrie, admiterea cererii DIICOT de arest preventiv pentru Călin Georgescu, urmând apoi mai multe zile de percheziții informatice ale dispozitivelor confiscate din locuința soților Georgescu de la Mogoșoaia.