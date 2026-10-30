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Căutările pentru cei trei copii dispăruți din Sălaj continuă

Autoritățile încă îi caută pe cei trei copii dispăruți dintr-un sat din Sălaj. A fost transmis și un mesaj RO-Alert în județele Cluj și Sălaj.
Căutările pentru cei trei copii dispăruți din Sălaj continuă
Daiana Rob
30 oct. 2026, 21:03, Social
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Cei trei copii sunt dispăruți încă de joi după-amiază. Este vorba despre frații Rostaș, Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Ioan, în vârstă de 13 ani și surioara lor, Raluca Mădălina, în vârstă de 12 ani.

Ei au plecat să se joace pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocșa. De atunci, familia, dar și autoritățile îi caută pe cei trei.

„Căutările au fost desfășurate pe parcursul întregii nopți și sunt continuate și în prezent, în vederea depistării persoanelor dispărute. Găsirea acestora reprezintă o prioritate pentru toate efectivele implicate în activitățile de căutare”, transmite IPJ Sălaj.

Vineri dimineață, la ora 11 a trimisă și o avertizare RO-Alert în județele Sălaj, dar și Cluj.

Cazul dispariției celor trei a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. La căutări sunt angrenați, pe lângă polițiștii din Zalău și oameni ai legii din Cluj, jandarmi clujeni, dar și  voluntari din cadrul Asociației CERT.

„În prezent, polițiștii desfășoară activități investigativ-operative și verificări specifice pentru depistarea minorilor și clarificarea situației acestora, acțiunile fiind concentrate în zonele în care aceștia s-ar fi putut deplasa sau în care există indicii că s-ar putea afla”, transmite IPJ Sălaj.

Toate persoanele care pot oferi informații cu privire la locul în care s-ar putea afla cei trei minori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112, au mai transmis polițiștii sălăjeni.

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