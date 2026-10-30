Prima pagină » Știrile zilei » Trei copii în vârstă de 11, 12 și 13 ani, dispăruți în Sălaj. Poliția cere ajutorul populației

Trei copii în vârstă de 11, 12 și 13 ani, dispăruți în Sălaj. Poliția cere ajutorul populației

Rostaș Denis Antonio, Rostaș Raluca Mădălina și Rostaș Ioan sunt dați dispăruți în județul Sălaj. Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea celor trei minori.
Trei copii în vârstă de 11, 12 și 13 ani, dispăruți în Sălaj. Poliția cere ajutorul populației
Sursa foto: Poliția Română
Ioana Târziu
30 oct. 2026, 11:26, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rostaș Denis Antonio, Rostaș Raluca Mădălina și Rostaș Ioan au plecat din satul Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj, fără a se cunoaște unde sunt în prezent.

Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, are o înălțime de 155 cm, 45 de kilograme, păr scurt, față ovală și ochi căprui, de corpolență atletic.

Rostaș Raluca Mădălina, în vârstă de 12 ani, are o înălțime de 155 cm, 50 de kilograme, păr șaten, ochi căprui, și o corpolență atletică.

Rostaș Ioan, în vârstă de 13 ani, are o înălțime de 150 cm, 45 de kilograme, păr scurt și ochi căprui, de corpolență atletic.

Poliția transmite celor care i-au văzut să transmită informațiile printr-un apel la 112.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
Gandul
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
„Nu ar trebui desființate comunele”. Teoria, bătută de practică. Reforma administrativă, primită cu scepticism de primarii de comune: „O să ajungem să-l regretăm pe Bolojan”
Libertatea
Cea mai mortală mâncare din lume. Alimentul care omoară sute de oameni în fiecare an, dar pe care mulți îl consumă zilnic
CSID
Test extrem pentru un model BYD: Ce s-a întâmplat când cauciucul dreapta-față a explodat la 140 km/h
Promotor