Trei copii în vârstă de 11, 12 și 13 ani, dispăruți în Sălaj. Poliția cere ajutorul populației

Rostaș Denis Antonio, Rostaș Raluca Mădălina și Rostaș Ioan au plecat din satul Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj, fără a se cunoaște unde sunt în prezent.

Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, are o înălțime de 155 cm, 45 de kilograme, păr scurt, față ovală și ochi căprui, de corpolență atletic.

Rostaș Raluca Mădălina, în vârstă de 12 ani, are o înălțime de 155 cm, 50 de kilograme, păr șaten, ochi căprui, și o corpolență atletică.

Rostaș Ioan, în vârstă de 13 ani, are o înălțime de 150 cm, 45 de kilograme, păr scurt și ochi căprui, de corpolență atletic.

Poliția transmite celor care i-au văzut să transmită informațiile printr-un apel la 112.