O femeie de 25 de ani și fiul ei de 3 ani, dispăruți în Cluj. Poliția cere ajutorul populației

O femeie din comuna Cășeiu, județul Cluj, a fost dată dispărută după ce a plecat voluntar de la domiciliu împreună cu fiul său și nu a mai revenit, potrivit Poliției Cluj.

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dej au fost sesizați luni, 12 octombrie, în jurul orei 21:20, cu privire la dispariția celor doi.

Femeia se numește Lăcătuș Paula și are o înălțime de aproximativ 1,50 metri, o greutate de circa 60 de kilograme, păr brunet și ochi căprui.

Polițiștii precizează că nu se cunoaște vestimentația pe care tânăra o purta în momentul plecării.

Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea femeii și a copilului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.