UPDATE: Fetița a murit

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de salvatori, și fetița în vârstă de 3 ani și 6 luni a fost declarată decedată.

Știre inițială:

Potrivit primelor informații transmise de ISU Prahova, femeia a rămas încarcerată în autoturism, iar pompierii intervin pentru extragerea acesteia.

Copilul a fost găsit în afara mașinii, în stop cardio-respirator. Acesta a fost preluat de pompieri, care au început manevrele de resuscitare.

Mama, o femeie de 26 de ani, nu a putut fi salvată, fiind declarat decesul.

Intervenție de amploare la locul accidentului

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. La intervenție participă și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Trenul implicat în accident circula pe ruta Galați – Brașov și avea aproximativ 200 de călători la bord. Conform informațiilor transmise de ISU Prahova, pasagerii nu ar avea nevoie de îngrijiri medicale.