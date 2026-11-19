Șeful statului a recunoscut că progresele realizate în ultimul an sunt insuficiente și a susținut că instituțiile publice trebuie să colaboreze mai eficient cu specialiștii din mediul privat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a doua ediții a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute.

„Nouă ne lipsește o strategie de AI a statului român”

Întrebat despre utilizarea inteligenței artificiale de către angajații administrației publice, inclusiv prin intermediul conturilor personale, președintele a atras atenția asupra riscurilor legate de protejarea informațiilor confidențiale.

„Aici cred că sunt două aspecte. În primul rând, evident, AI-ul ajută, dar există niște utilizare a unei AI comercial pentru niște chestiuni care au un nivel de confidențialitate al statului. Nu poate să fie făcut direct”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat necesitatea stabilirii unui cadru clar pentru folosirea acestei tehnologii.

„Și atunci trebuie găsit mecanismul. Dar ca să vă răspund foarte direct, nouă ne lipsește o strategie de AI a statului român”, a afirmat președintele.

Acesta a precizat că intenționează să discute cu ministrul responsabil de digitalizare despre elaborarea strategiei.

Autoritatea pentru Digitalizarea României ar putea trece în subordinea premierului

Nicușor Dan a vorbit și despre dificultățile întâmpinate în transformarea proiectelor de digitalizare în rezultate concrete.

„Toată experiența mea de interacțiune în statul privat, toată lumea are bune intenție, ceva se întâmplă și tot vorbim, tot vorbim și nu se întâmplă”, a spus președintele.

El a insistat asupra necesității atragerii în administrație a unor profesioniști obișnuiți cu ritmul de lucru din sectorul privat.

„Este nevoie de oameni care gestionează procese într-un anumit regim de viteză, care să vină să lucreze la stat, pentru că altfel mi-e frică de ce vom discuta peste încă un an”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a indicat și o posibilă schimbare instituțională.

„Urmează, cred eu, să ducem ADR-ul în subordinea primului ministru. Tocmai pentru ca să-i dăm importanța simbolică și autoritatea de care are nevoie în raport cu celelalte instituții”, a afirmat acesta.

Servicii publice digitalizate pentru românii din diaspora

Referindu-se la relația dintre administrație și cetățenii din străinătate, Nicușor Dan a apreciat că simpla posibilitate de programare online nu mai este suficientă.

„Noi vorbind de relația cu românii din diasporă, suntem la nivelul programării online. A fost un pas înainte, dar acum cred că trebuie să trecem la procesarea automată a documentelor și din nou cu grijă la confidențialitate, la elemente de siguranță pentru statul român”, a declarat președintele.

Acesta a menționat și procedurile de la Autoritatea pentru Cetățenie, unde numeroși solicitanți așteaptă soluționarea dosarelor, în timp ce angajații desfășoară operațiuni repetitive.

„Evident că cu grijă față de datele personale și față de informații ale statului se pot face enorm de multe lucruri”, a subliniat Nicușor Dan.

Fondurile europene trebuie orientate către proiecte esențiale

Președintele a abordat și pregătirea României pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034.

„În PNRL, România a avut vreo 20.000 de proiecte și Irlanda a avut 7. Cred că e mai bine să ai 7 decât 20.000 pentru că efortul tău de gestiune este mult mai mic”, a afirmat șeful statului, potrivit transcrierii.

Nicușor Dan a pledat pentru concentrarea finanțărilor asupra unor obiective bine definite.

„Eu cred că, în primul rând, trebuie să ne ducem ca banii europeni pe care o să-i avem în 2028-2034, trebuie să-i ducem cu adevărat pe proiecte esențiale care să fie bine definite și să răspundă unor nevoi esențiale pe care o să-i avem”, a declarat președintele.

„Să știți că mie mi-e frică de 2028”

Spre finalul dialogului, Nicușor Dan a fost întrebat ce rezultate și-ar dori să prezinte românilor în 2029, aproape de încheierea mandatului prezidențial.

Răspunsul său a vizat mai întâi situația de securitate.

„Să știți că mie mi-e frică de 2028. Câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate”, a afirmat președintele.

Acesta a explicat că o parte importantă a activității sale și a instituțiilor statului este deja concentrată asupra problemelor de securitate.

„Și din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puțin, multă din energia mea și a oamenilor din jurul meu s-au dus pe problema asta de securitate, care este esențială, și probabil că, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcția asta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut că România trebuie să își concentreze resursele asupra unor priorități majore, precum educația, colectarea veniturilor și digitalizarea.

„Se pare că am pierdut mult timp noi toți ca societate pe mize mici și foarte mici. Și ar fi timpul să schimbăm modul ăsta de abordare”, a spus președintele.