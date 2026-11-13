Alexandru Rogobete anunță o nouă strategie pentru digitalizarea sănătății. Ce se va schimba până în 2031

„Un pacient care ajunge de la un spital la altul ar trebui să poată beneficia de continuitatea îngrijirii, fără să fie nevoit să transporte un dosar cu documente medicale. Un medic ar trebui să aibă acces rapid și sigur la informațiile de care are nevoie pentru a lua o decizie și să petreacă mai mult timp cu pacienții, nu completând aceleași raportări”, a transmis ministrul, vineri, într-o postare pe Facebook.

„Acestea sunt schimbările pe care vreau să le susținem prin digitalizarea sistemului de sănătate”, a adăugat Rogobete.

Potrivit ministrul Sănătății, documentul stabilește obiective concrete, responsabilități, termene și indicatori prin care vor putea fi evaluate rezultatele.

Dosarul Electronic de Sănătate și extinderea telemedicinei

Printre obiectivele strategiei se numără dezvoltarea Dosarului Electronic de Sănătate ca punct unic de acces la nivel național pentru categoriile prioritare de date medicale, astfel încât informațiile să poată fi utilizate în siguranță.

Planul mai prevede interoperabilitatea sistemelor informatice, reducerea raportărilor repetitive și îmbunătățirea registrelor naționale de sănătate.

Un alt obiectiv este extinderea telemedicinei și a telemonitorizării, integrate în traseul pacientului, pentru a facilita accesul la servicii medicale, inclusiv în comunitățile insuficient deservite.

De asemenea, strategia include pregătirea personalului medical și dezvoltarea competențelor digitale ale populației, astfel încât tehnologia să fie accesibilă și celor care o utilizează mai greu.

Implementarea strategiei, în perioada 2027-2031

„Implementarea se va face etapizat, în perioada 2027–2031, de la organizarea mecanismelor de coordonare până la dezvoltarea, extinderea și consolidarea serviciilor digitale”, spune Rogobete.

În final, ministrul a precizat că își dorește ca documentul să fie îmbunătățit prin contribuția medicilor, a organizațiilor de pacienți și a specialiștilor în tehnologie, pe care i-a invitat să participe la consultarea publică.