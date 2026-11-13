„Situațiile acelea dramatice să nu mai existe”. Rogobete explică de câte paturi ATI pentru nou-născuți mai are nevoie România

România avea între 95 și 104 paturi ATI pentru nou-născuți în 2022

În 2022, înainte de începerea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România avea între 95 și 104 paturi ATI pentru nou-născuți. Astfel, prin PNRR, capacitatea a fost extinsă cu încă 120 de paturi, a explicat ministrul, aflat vineri la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București, de Ziua Mondială a Prematurității.

„În momentul de față, conform analizelor avute, pare că suntem într-o medie acceptată conform indicatorilor pe care avem. Tot mai rar avem situații în care să nu găsim locuri în centrele de excelență pentru copii cu patologii speciale”, a declarat Rogobete.

Ministrul a atras însă atenția că nu toate cazurile care implică o complicație trebuie transferate către centrele de excelență. Unele dintre acestea pot fi tratate în maternități de rang inferior, spune Rogobete.

Rogobete: Unele complicații ar trebui tratate în maternitățile de rang inferior

„Aici mențiunea și ce ar trebui poate să lucrăm mai bine, mă refer în special la spitale și la personalul medical, este că atunci când apare o complicație care poate fi tratată într-o maternitate de rang inferior, să fie tratată acolo și să nu mai fie trimisă în centrele de excelență doar pentru că cineva nu vrea să-și asume un pacient mai dificil”, a spus ministrul.

Întrebat care este necesarul de paturi ATI pentru nou-născuți, Rogobete a spus că o creștere graduală a capacității ar putea preveni situațiile în care copiii cu probleme grave nu pot fi tratați în centrele specializate.

„Eu cred că o creștere graduală în următorii 3-4 ani de zile cu încă 25-30% ne va duce într-o linie în care situațiile acelea dramatice să nu mai existe”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat și că nu toate maternitățile trebuie să fie de grad superior, întrucât acestea au niveluri diferite de competență.

„Dacă nașterea este fără probleme, se tratează și se îngrijește în spitalul în care s-a născut și acele maternități de care discutăm arată tot mai bine și sunt dotate corespunzător. Dacă apar complicații sau dacă copilul are patologii specifice, complicate, se transferă către un centru de excelență, un centru superior”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete a mai spus că, în ultimii doi ani, peste 36 de maternități au fost dotate, reabilitate sau extinse cu fonduri europene. „Toate proiectele au fost închise cu succes și acesta e un lucru important”, afirmă ministrul Sănătății.